6 clássicos da ficção científica que marcaram a história do cinema

Do expressionismo alemão aos anos 70, o cinema de ficção científica construiu obras que refletem os medos, esperanças e dilemas de sua época

João Pimassoni

Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 15:16

Conheça 6 clássicos da ficção científica que marcaram a história do cinema Crédito: Reprodução filme

Entre distopias, viagens no tempo e críticas sociais, alguns filmes de ficção científica abriram caminho para o gênero que hoje é um dos mais populares. Se você é fã de histórias que misturam filosofia, tecnologia e futuro, prepare-se para a nossa seleção de clássicos da ficção científica vai te transportar para universos inquietantes, repletos de dilemas humanos, mundos distantes e reflexões que continuam atuais até hoje. Confira!

Metropolis (1927)

Fila de trabalhadores nos subsolos da cidade de Metrópolis
Fila de trabalhadores nos subsolos da cidade de Metrópolis Crédito: Reprodução filme "Metropolis "

Um dos filmes mais influentes da história do cinema, Metropolis apresenta um futuro distópico em 2026, onde a sociedade está dividida entre pensadores e trabalhadores. Separados, não funcionam; juntos, formam um todo. A rebelião dos trabalhadores coloca o sistema industrial da cidade de metrópolis em xeque.

Dirigido por Fritz Lang, o clássico do expressionismo alemão impressiona pelo visual e pela crítica social, sendo um dos primeiros longas de ficção científica. Onde assistir: na Amazon Prime Video e no Telecine

Planeta Proibido (1956)

O longa foi ó primeiro filme de ficção científica com uma nave viajando mais rápido que a luz e uma trilha sonora eletrônica
O longa foi ó primeiro filme de ficção científica com uma nave viajando mais rápido que a luz e uma trilha sonora eletrônica Crédito: Reprodução filme "Planeta Proibido"

Inspirado livremente em A Tempestade, de Shakespeare, o filme mostra uma expedição da Terra a um planeta distante, onde sobrevivem apenas o Dr. Morbius e sua filha. Ele adquiriu inteligência ampliada com tecnologia alienígena, mas uma força oculta ronda o lugar.

O longa é um marco da ficção espacial e, mesmo com roteiro irregular, destaca-se pela crítica à relação humana com a tecnologia em plena Guerra Fria. Onde assistir: no Prime Video

A Máquina do Tempo (1960)

O protagonista em meio ao conflito das duas raças no subsolo do planeta
O protagonista em meio ao conflito das duas raças no subsolo do planeta Crédito: Reprodução filme "A Máquina do Tempo"

Baseado no livro de H. G. Wells, o filme acompanha George, cientista do século 19 que viaja ao futuro em busca de paz. O que encontra, no entanto, é um cenário pós-guerra nuclear e uma humanidade dividida entre os pacíficos Eloi e os canibais subterrâneos Morlocks.

Dirigido por George Pal, o filme transmite solidão, medo do desconhecido e uma visão de futuro ao mesmo tempo fascinante e assustadora. Onde assistir: no Amazon Prime Video.

Planeta dos Macacos (1967)

Em ‘Planeta dos Macacos’, o astronauta George Taylor cerá os papéis de predador e presa de inverterem
Em ‘Planeta dos Macacos’, o astronauta George Taylor cerá os papéis de predador e presa de inverterem Crédito: Reprodução filme "Planeta dos Macacos"

No clássico de Franklin J. Schaffner, o astronauta George Taylor (Charlton Heston) cai em um planeta onde macacos dominam e humanos são tratados como animais irracionais. A trama, com final surpreendente, vai além da aventura e discute fé, ciência, colonialismo e responsabilidade humana. Uma obra que permanece atual pela crítica social e política. Onde assistir: no Disney+.

2001: Uma Odisseia no Espaço (1968)

A solidão do espaço em sua magnitude, menos de um ano antes do homem pisar na lua
A solidão do espaço em sua magnitude, menos de um ano antes do homem pisar na lua Crédito: Reprodução filme "2001: Uma Odisseia no Espaço"

Sob a direção de Stanley Kubrick, 2001: Uma Odisseia no Espaço consolidou-se como um dos pontos mais altos da ficção científica no cinema. Construído em quatro partes, o longa aborda a trajetória da humanidade marcada pela presença de um enigmático monólito, pelo embate com a inteligência artificial HAL 9000 e pelo contato com formas de vida alienígena.

Com ritmo cadenciado e poucos diálogos, a obra intensifica a sensação de isolamento no espaço e convida o espectador a refletir sobre tecnologia, identidade e o próprio sentido da existência. Assim como em Planeta Proibido, A Máquina do Tempo e Planeta dos Macacos, Kubrick utiliza a narrativa para discutir a solidão, refletindo os temores da Guerra Fria, o afastamento da Terra e a dificuldade de conexão em um universo vasto e inóspito.

Essa solidão também traduzia a crise de identidade humana diante do avanço tecnológico, tornando-se um dos temas centrais das angústias daquela época. Onde assistir: na HBO Max, no Prime Video e na Apple TV.

THX 1138 (1971)

O protagonista em um momento de opressão e repressão pelas forças policiais “modernas” do filme.
O protagonista em um momento de opressão e repressão pelas forças policiais “modernas” do filme. Crédito: Reprodução filme "THX 1138"

Antes de Star Wars, George Lucas estreou no cinema com essa distopia subterrânea onde drogas e vigilância constante controlam a população. O protagonista, THX 1138, para de tomar sua medicação, descobre sentimentos e inicia uma fuga em busca de liberdade.

Apesar do fracasso inicial de bilheteria, o longa se tornou cult e deu nome ao sistema de som criado pela Lucasfilm. Onde assistir: na Apple TV e na Prime Video

Bônus: The Twilight Zone (1959–1964)

Trecho do episódio “The Masks”, de 1964. Lançado já próximo ao final da série clássica
Trecho do episódio “The Masks”, de 1964. Lançado já próximo ao final da série clássica Crédito: Reprodução filme "The Twilight Zone"

Criada por Rod Serling, a série é um marco da TV, misturando ficção científica, terror e fantasia. Os episódios comentavam a realidade da época sem enfrentar censura direta: “The Shelter” e “The Monsters Are Due on Maple Street” retratavam o medo nuclear e a paranoia da Guerra Fria, enquanto “The Masks” e “The Howling Man” exploravam temas morais como ganância, hipocrisia e a luta entre o bem e o mal. Onde assistir: disponível em coletâneas digitais.

** Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A reportagem teve orientação e edição do editor Guilherme Sillva.

