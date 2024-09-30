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9 séries e filmes que todo amante de histórias de realezas deveria assistir

HZ fez uma seleção especial de séries e filmes que revelam os segredos, dramas e histórias de amor do mundo da realeza que você pode conferir na Max
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 12:47

Filmes e séries sobre realeza disponíveis na Max
Filmes e séries sobre realeza disponíveis na Max Crédito: Divulgação
Se você é daqueles que adora espiar a vida nos palácios, desvendar segredos de reis e rainhas e acompanhar os dramas de carregar uma coroa, HZ preparou uma coleção especial de conteúdos da Max que vai te fazer se sentir parte da nobreza. Confira a lista:

1. Máxima

"Máxima" conta a história de Máxima Zorreguieta, desde suas raízes na Argentina até sua ascensão à nobreza europeia Crédito: Divulgação
Conheça a trajetória apaixonante de Máxima (Delfina Chaves), uma economista argentina que se torna rainha dos Países Baixos, e seu príncipe herdeiro, Willem-Alexander (Martijn Lakemeier). Entre protocolos reais, assédio da mídia e política, esta série revela como dois mundos completamente distintos podem se unir em uma história de amor e superação.

2. Spencer

Dirigido por Pablo Larraín, este filme levou Kristen a uma indicação ao Oscar
Dirigido por Pablo Larraín, este filme levou Kristen a uma indicação ao Oscar Crédito: Divulgação
Passe um Natal tenso com a família real britânica, onde Diana Spencer (Kristen Stewart) decide seu futuro com o príncipe Charles. Dirigido por Pablo Larraín, este filme levou Kristen a uma indicação ao Oscar por sua impressionante interpretação da icônica princesa.

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3. A Rainha: Mãe e Monarca

Neste retrato íntimo e revelador o documentário retrata a vida da Rainha Elizabeth II, monarca com mais tempo de serviço no Reino Unido
Neste retrato íntimo e revelador o documentário retrata a vida da Rainha Elizabeth II, monarca com mais tempo de serviço no Reino Unido Crédito: Divulgação
Este documentário íntimo percorre a vida da monarca que mais tempo reinou no Reino Unido, Elizabeth II. Com depoimentos de historiadores, jornalistas e amigos, descubra como ela redefiniu o papel da monarquia em meio a mudanças sociais, econômicas e políticas.

4. Harry e Meghan: O Escândalo Real

Harry irá à Abadia de Westminster para a coroação, mas Meghan ficará nos EUA com seus filhos
Documentário sobre  Harry e Meghan está disponivel na Max Crédito: Reuters
Desde que deixaram suas funções reais e se mudaram para Los Angeles, Harry e Meghan têm sido fonte de polêmica e curiosidade. Este documentário investiga as acusações feitas pelo casal e pelo Palácio, revelando a tensão crescente entre as duas partes.

5. Princesa Diana: Acidente ou Traição?

Série documental sobre Princesa Diana disponível na Max
Série documental sobre Princesa Diana disponível na Max Crédito: Divulgação
Mergulhe na comovente história de Lady Di, uma mulher que encantou o mundo com sua beleza e simplicidade, enquanto o documentário questiona as circunstâncias de seu trágico fim.

6. Salvando o Rei

Esta docussérie, contada por testemunhas e especialistas, revela como a máquina do Estado se dedicou ao proteger o ex-rei da Espanha, Juan Carlos I
esta docussérie, contada por testemunhas e especialistas, revela como a máquina do Estado se dedicou ao proteger o ex-rei da Espanha, Juan Carlos I Crédito: Divulgação
Prepare-se para uma verdadeira trama de espiões e conspirações. Esta docussérie revela como o Estado espanhol se empenhou em proteger o ex-rei Juan Carlos I e ocultar seus segredos. Com entrevistas exclusivas, obtenha um olhar profundo sobre um período decisivo na história da Espanha.

7. A Outra

Filme
Filme "A Outra" está disponível na Max Crédito: Divulgação
A ambição de duas irmãs Bolena as coloca em rota de colisão pelo coração do rei Henrique VIII. Estrelado por Natalie Portman, Scarlett Johansson e Eric Bana, este filme é uma aula de intriga e poder.

8. Maria Antonieta

Sofia Coppola escreve e dirige este filme sobre Maria Antonieta.
Sofia Coppola escreve e dirige este filme sobre Maria Antonieta. Crédito: Divulgação
Sofia Coppola reimagina a escandalosa vida de Maria Antonieta nesta eletrizante versão cinematográfica. Acompanhe as extravagâncias e quedas da rainha mais infame da história.

9. Rei Arthur: A Lenda da Espada

Filme conta a história de Rei Arthur
Filme conta a história de Rei Arthur Crédito: Divulgação
Assista à jornada do jovem Arthur (Charlie Hunnam) desde a tragédia do assassinato de seu pai até a ascensão ao seu verdadeiro destino. Com Jude Law como o vilão Vortigern, esta épica aventura é repleta de ação e magia.

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