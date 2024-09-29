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Telonas

5 grandes filmes que estreiam no cinema em outubro

Confira alguns lançamentos empolgantes e para todos os gostos que chegam às telonas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 29 de Setembro de 2024 às 12:00

Imagem Edicase Brasil
Lançamentos aguardados pelo público chegam ao cinema em outubro Crédito: Reprodução digital | WARNER BROS
O cinema promete uma série de estreias empolgantes para o mês de outubro, atraindo diversos públicos. Entre os destaques, a esperada sequência “Coringa: Delírio a Dois” mergulha ainda mais fundo na mente do icônico anti-herói, enquanto “Venom: A Última Rodada” traz ação eletrizante e efeitos visuais de tirar o fôlego. Para a família, “Robô Selvagem” promete encantar tanto crianças quanto adultos com suas aventuras cativantes.
Veja 5 filmes imperdíveis que estreiam no cinema em outubro.

1. Coringa: Delírio a Dois (03/10)

Imagem Edicase Brasil
O filme “Coringa: delírio a dois” dá ênfase ao romance entre Coringa e Harley Quinn Crédito: Reprodução digital | WARNER BROS
A história do filme, dirigido por Todd Phillips, acontece logo após os eventos de Coringa (2019). Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) aguarda julgamento enquanto sua vida no Asilo Arkham se complica ainda mais. Nesse meio tempo, ele desenvolve um relacionamento com a Dra. Harleen Quinzel, também conhecida como Harley Quinn (Lady Gaga), uma psicóloga que se torna sua admiradora e, eventualmente, cúmplice.

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O longa explora a luta interna de Arthur com sua identidade e a conexão tumultuosa com Harley Quinn. Ao longo da trama, os dois personagens embarcam em um romance marcado por insanidade e caos. O diferencial do filme é o formato musical, que serve como uma metáfora para o estado mental distorcido do protagonista, levando-o a expressar suas emoções por meio da música. 

2. Robô Selvagem (10/10)

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Em “Robô Selvagem”, Roz precisa se adaptar ao cenário desconhecido para sobreviver  Crédito: Reprodução digital | UNIVERSAL PICTURES
A animação , baseada no livro homônimo de Peter Brown, narra a trajetória de Roz, uma robô da unidade ROZZUM 7134, que naufraga em uma ilha isolada. Para sobreviver, ela precisa aprender a se adaptar ao ambiente selvagem. Ao longo de sua jornada, a personagem estabelece laços de amizade com os animais locais e até acaba adotando um filhote de ganso órfão. Criando uma conexão emocionante entre a tecnologia e a natureza. 

3. Caindo na Real (24/10)

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Em “Caindo na real”, Tina vê sua vida se transformar ao se tornar Rainha do Brasil  Crédito: Reprodução digital | ELO STUDIOS
O filme brasileiro se passa em um Brasil fictício, acompanhando a agitada vida de Tina (Evelyn Castro), que trabalha como chapeira em uma lanchonete. Tudo muda drasticamente quando a monarquia é restaurada no país, e ela descobre ser a rainha do país. Além de enfrentar as responsabilidades inesperadas de governar, ela também se vê dividida em um triângulo amoroso.
De um lado, há Barão (Belo), um motoboy apaixonado e cheio de charme, e do outro, Maurício (Victor Lamoglia), um príncipe refinado. A comédia retrata de forma leve e divertida como Tina equilibra sua nova posição de poder e seus dilemas amorosos.

4. Venom: A Última Rodada (24/10) 

Imagem Edicase Brasil
Em “Venom: A Última Rodada”, Eddie e Venom são testados por novas ameaças que chegam à Terra Crédito: Reprodução digital | SONY PICTURES
Dirigido por Andy Serkis, este é o terceiro filme da franquia. Eddie Brock (Tom Hardy) e seu simbionte Venom estão em uma corrida frenética, sendo perseguidos por forças alienígenas e terrenas. Com o cerco se fechando, eles enfrentam uma decisão drástica que pode mudar suas vidas para sempre.
A relação entre Eddie e Venom é testada especialmente quando outros alienígenas do planeta de Venom chegam à Terra para capturá-lo. O longa promete ação eletrizante e momentos decisivos para a dupla. 

5. Megalópolis (31/10)

Imagem Edicase Brasil
Em “Megalópolis”, Cesar precisa enfrentar o prefeito da cidade para dar andamento ao seu projeto Crédito:  Reprodução digital | O2 Play
O filme, dirigido por Francis Ford Coppola, é uma obra de ficção científica e drama ambientada em um futuro distópico nos Estados Unidos. O longa acompanha Cesar (Adam Driver), um arquiteto idealista com o sonho de construir uma nova cidade utópica após a destruição de New Rome por um grande desastre. 
No entanto, ele enfrenta a resistência de Franklyn (Giancarlo Esposito), o prefeito corrupto que defende o status quo , pois uma mudança na estrutura social ameaçaria seus interesses. Em meio a esse conflito, Cesar desenvolve uma relação especial com Julia Cicero (Nathalie Emmanuel), filha do prefeito, o que complica ainda mais as tensões políticas e pessoais na trama​.

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