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Premiação internacional

'Ainda Estou Aqui' é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2025

Academia Brasileira de Cinema escolheu o filme de Walter Salles, para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Setembro de 2024 às 15:27

'Ainda Estou Aqui' é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2025
'Ainda Estou Aqui' é escolhido para representar o Brasil no Oscar 2025 Crédito: Divulgação
Academia Brasileira de Cinema escolheu o filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, para representar o Brasil na disputa por uma vaga ao Oscar 2025.
O anúncio foi feito nesta segunda-feira (23) pela Academia. O filme disputará uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional.
A escolha vem após "Ainda Estou Aqui" ter ótima recepção no Festival de Veneza, na Itália. O longa levou o público às lágrimas e foi ovacionado na sessão de gala, deixando os atores Fernanda Torres e Selton Mello emocionados com os aplausos.
A produção ainda garantiu o prêmio de Melhor Roteiro no Festival, para Murilo Hauser e Heitor Lorena. A história é baseada em um livro escrito por Marcelo Rubens Paiva.
O longa de Walter Salles tem como protagonista a mãe do autor, Eunice Paiva e sua luta à ditadura militar após a prisão e desaparecimento do marido, Rubens Paiva. Selton interpreta Rubens, e Fernanda é Eunice.
Fernanda Montenegro também tem uma rápida participação no filme como Eunice mais velha.
"Ainda Estou Aqui" ainda não tem previsão de estreia. No entanto, ele será exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em outubro.

Confira o teaser!

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