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Cinema

Maeve Jinkings e Juliana Rojas vão integrar comitê do Oscar

Ao todo, sete brasileiros, de diferentes segmentos da indústria do cinema, vão ajudar a escolher os indicados ao prêmio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 26 de Junho de 2024 às 09:31

Cineasta Juliana Rojas e atriz Maeve Jinkings
Cineasta Juliana Rojas e atriz Maeve Jinkings Crédito: Divulgação - Theo Lavagnoli / Gabriela Biló/Folhapress
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou, nesta terça-feira (25), uma lista com os novos integrantes convidados que participarão do quatro de votantes do Oscar. Eles vão ajudar a escolher os indicados à premiação de seu respectivo comitê.
Na lista, estão os nomes de sete brasileiros, num total de 487 personalidades, de 57 países. No comitê atuação, figura a atriz Maeve Jinkings, famosa por ter atuado no filme "O Som ao Redor", dirigido por Kleber Mendonça Filho, em 2012. No ramo da direção, está a diretora Juliana Rojas, que, em 2017, rodou o longa "As Boas Maneiras".
Completando a lista de brasileiros, estão Jorge Bodanzky, de "Amazônia, a Nova Minamata?", e José Joffily, na seara dos documentários, Carlos Segundo, para animação, Plínio Profeta, para avaliar a música, além de Renata de Almeida Magalhães e Tatiana Leite, no quesito produção.
Segundo a própria academia, a lista é majoritariamente masculina e branca, sendo 44% dos convidados que se identificam como mulheres e 41% de grupos étnicos minorizados.

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