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Cinema Nacional

"Tô de Graça" chega às telonas: estreia marcada para 27 de Junho

“As pessoas podem esperar muitas risadas e muitas emoções”, afirmou Rodrigo Sant’anna, protagonista do filme. Confira a entrevista do elenco
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 23 de Junho de 2024 às 13:00

Após o enorme sucesso de seis temporadas no canal Multishow, o humorístico "Tô de Graça" ganha uma nova dimensão e chega aos cinemas em formato de longa-metragem. Com estreia marcada para o dia 27 de junho, o filme promete levar ainda mais risadas e situações hilárias ao público.
“Quando a gente viu que o programa era um sucesso, nós começamos a pensar como seria a reprodução para o cinema. O público se identifica com o programa pois nós tratamos com humor a realidade das famílias brasileiras. O público pode esperar muita risada e garanto que também irão se emocionar, pois o filme passa uma mensagem muito bonita”
Na trama, Graça (interpretada por Rodrigo Sant'Anna) decide levar a família para uma viagem de férias em Búzios, na deslumbrante Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O destino escolhido é um resort de luxo, onde a família pretende desfrutar de dias de descanso e diversão. No entanto, o que deveria ser uma tranquila escapada logo se transforma em uma série de imprevistos, e Graça precisa usar toda a sua criatividade e determinação para manter a harmonia familiar.
Além de Rodrigo Sant'Anna, o elenco do filme conta com a participação de Gracyanne Barbosa. O diretor do longa, Cesár Rodrigues, contou que a maior diferença desse novo formato, além das participações especiais, é o cenário. “O filme é gravado na rua, com uma luz mais forte e as intempéries do tempo. A série é gravada no estúdio, então tem outro ritmo. Mas a alegria e a espontaneidade permanecem as mesmas”, afirmou.

Serviço

  • Filme: Tô de Graça
  • Estreia: 27 de junho
  • Distribuição: Paris Filmes
  • Produção: Conspiração
  • Coprodução: Globo Filmes, Multishow e Telecine

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