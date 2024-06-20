Filme capixaba estreia em Vitória com programação especial na Ufes

"A Serena Onda que o Mar me Trouxe": filme capixaba estreia em Vitória Crédito: Divulgação

Na próxima quinta-feira (20), o cineasta Edson Ferreira estreia seu segundo longa-metragem em Vitória, com uma sessão especial no Cine Metrópolis, localizado na Ufes, a partir das 19h. Intitulado "A Serena Onda que o Mar me Trouxe", o filme apresenta de forma documental e poética a história do pai do diretor, Edson Silva (1930-2018), um homem negro, pobre e da periferia, que ingressou na Marinha nos anos 1940 e explorou o mundo a partir daí.

O evento de lançamento começará com uma apresentação musical do duo Ogó, composto por Gessé Paixão e Vitor Martins. A dupla utiliza a música para discutir as masculinidades negras, um tema que também é abordado no filme. A exibição da obra está marcada para às 20h, seguida por um bate-papo com o diretor Edson Ferreira, mediado pela cineasta Daiana Rocha. O filme permanecerá em cartaz nos dias seguintes no Cine Metrópolis, com ingressos a R$16,00 (inteira) e R$8,00 (meia).

“Trazer para as telas um protagonismo preto é permitir a quem sempre foi negligenciado a possibilidade de se ver nas telonas. Me junto às vozes de tantas e tantos realizadores negros para dizer: ‘queremos contar nossas próprias histórias’”

Produzido pela Filmes da Ilha, "A Serena Onda que o Mar me Trouxe" já passou por festivais em Porto Alegre (RS), São Luís (MA) e Afogados da Ingazeira (PE). O filme também entrou no circuito comercial em Salvador (BA) e Maceió (AL) e estreará em breve em João Pessoa (PB) e Aracaju (SE).

Edson Ferreira, que em 2014 se tornou o primeiro homem negro a dirigir um longa-metragem de ficção no Espírito Santo com "Entreturnos", faz parte de um movimento crescente de cineastas que trazem à tona as narrativas negras e indígenas no cinema brasileiro. "A Serena Onda que o Mar me Trouxe" é um testemunho poderoso desse movimento, revelando uma história de amor, carinho e legado.

SERVIÇO

Estreia do filme “A Serena Onda que o Mar me Trouxe”

Local : Cine Metrópolis - Ufes

: Cine Metrópolis - Ufes Horário : 19h

: 19h Data : 20 de junho

: 20 de junho Ingressos: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia)