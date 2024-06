Documentário capixaba com temática LGBT+ estreia nos cinemas de todo o Brasil

Mel Rosário em 'Toda Noite Estarei Lá': documnetário estreou nos cinemas no último dia 30 de maio . Crédito: Divulgação

O premiado documentário capixaba "Toda Noite Estarei Lá", dirigido por Suellen Vasconcelos e Tati Franklin, estreou nos cinemas no último dia 30 de maio e pretende marcar o mês de junho, conhecido como mês do Orgulho LGBTQIA+. Filmado entre 2018 e 2022, o longa acompanha a trajetória de Mel Rosário, uma mulher trans de 58 anos, que, após sofrer uma agressão transfóbica, protestava todas as noites em frente à igreja neopentecostal que a impedia de frequentar.

A produção da Graúna Digital, em associação com Filmes Fritos e distribuída pela Descoloniza Filmes, já conquistou diversos prêmios em festivais renomados. Entre as honrarias, destacam-se o 30º Festival de Cinema de Vitória, onde ganhou os prêmios de Melhor Interpretação para Mel Rosário e Troféu Vitória de Melhor Filme pelo Júri Popular, além do Olhar de Cinema 2023, com prêmios de Melhor Direção e Melhor Atuação, e o 17º For Rainbow, onde conquistou os prêmios de Melhor atriz, Melhor Trilha Sonora, Melhor direção de arte.

Mel, que já havia participado de outros curtas e um telefilme, viu no documentário uma oportunidade de trazer visibilidade à sua luta. As diretoras, ao acompanhar sua jornada, também destacaram os desafios de filmar nas portas da igreja e o impacto da pandemia no processo de produção.

O filme não só retrata a história única de Mel, mas também reflete os dilemas enfrentados pela sociedade contemporânea. "Toda Noite Estarei Lá" propõe um diálogo entre diferentes mundos e incentiva a reavaliação de papéis sociais frente à violência e opressão.

Ficha Técnica:

Direção e Roteiro: Suellen Vasconcelos e Tati Franklin

Produção Executiva: Thiago Moulin

Câmera: Tati Franklin

Som Direto: Suellen Vasconcelos

Montagem: Shay Peled e Tati Franklin

Edição de Som: Marcus Neves

Mixagem: Ariel Henrique

Trilha sonora original: Joana Bentes

Produtora Associada: Filmes Fritos

Produtora: Graúna Digital

Distribuidora: Descoloniza Filmes

