A cor é rosa: conheça drinque, sorvete e ravióli feitos com pitaia

Sua polpa suculenta pode ser saboreada in natura ou utilizada em uma ampla variedade de bebidas e pratos, como ravióli, e até mesmo em drinques e sorvetes. Saladas, musses e smoothies também são exemplos de receitas preparadas com pitaia.

Ravióli de pitaia com recheio de damasco, o drinque Pitairinha e um sorvete de pitaia com abacaxi são dicas do HZ que você confere no vídeo a seguir.