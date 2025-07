Neila Nara Neiva celebra aniversário com amigos capixabas em São Paulo

O diretor-superintendente da Ecovias 101, Roberto Amorim, reuniu líderes do grupo EcoRodovias e colaboradores da concessionária no Cerimonial da Barra, em Vila Velha, para celebrar a modernização do contrato de concessão da BR-101 no Espírito Santo. Batizado de "KM 0", o evento marcou simbolicamente o início de uma nova fase após a permanência da concessionária frente à rodovia, definida no leilão realizado na B3, em junho. “É um momento de união e de celebração do compromisso com os usuários da rodovia e com o desenvolvimento do nosso estado”, destacou Roberto. Na foto, Amorim (quinto, da esquerda para a direita) cercado de vice-presidentes e diretores do grupo EcoRodovias. Crédito: Divulgação