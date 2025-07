Veja como foi a festa para Ney Matogrosso no Festival de Cinema de Vitória

Ney Matogrosso e as apresentadoras Sarah Oliveira e Simone Zuccolotto: no encerramento do 32º Festival de Cinema de Vitória. Crédito: Melina Furlan - Andie Freitas - Vikki Dessaune - Sergio Cardoso

Com o Teatro Glória lotado, o Festival de Cinema de Vitória (FCV) celebrou a trajetória de Ney Matogrosso, o Homenageado Nacional desta 32ª edição, na noite de quinta-feira (24). Na Cerimônia de Homenagem, comandada por Sarah Oliveira e Simone Zuccolotto, o artista recebeu o Troféu Vitória, símbolo do festival, e o Caderno do Homenageado, além de uma joia exclusiva da designer Carla Buaiz. As apresentadoras da noite convidaram o público a participar da homenagem e toda a plateia colocou no rosto uma máscara que fazia alusão à maquiagem usada pelo artista na época do Secos & Molhados. Ney Matogrosso se emocionou, mas não escondeu sua timidez.

Ney Matogrosso homenageado do 32º Festival de Cinema de Vitória. Crédito: Melina Furlan

Jace Theodoro na homenagem ao Ney Matogrosso. Crédito: Mauro Noda

Na cerimônia, a dupla de apresentadoras contou para o público um pouco da trajetória vitoriosa de Ney Matogrosso, que em 2025 comemora 50 anos de carreira solo. Elas falaram sobre o talento camaleônico do cantor, dono de uma voz e presença cênica inigualáveis, e da sua expressiva participação como ator no cinema brasileiro, e como diretor de espetáculos musicais e de teatro. Além disso, o Canal Brasil produziu um vídeo especial em que apresenta uma série de imagens de filmes e shows que comprovam a versatilidade do multiartista.

Na sequência, Ney Matogrosso subiu ao palco e recebeu os calorosos aplausos do público. “Estou feliz! Vamos seguir a história, não é isso? Para mim é uma felicidade fazer parte do cinema. Desde criança sempre fui ao cinema, e ficava muito impressionado com as pessoas naquela tela. Lá dentro desejava isso. Foi para mim uma felicidade mesmo. Sou da música, mas sou do cinema também. E estou disponível para ser do cinema, desde que tenha tempo livre”, disse ele, que complementou: “Fico meio envergonhado, meio travado. Mas aceito sim, muito obrigado.”

André Hees, Renata Rasseli, Mariana Sandri, Jane Fereguetti e Fabiana Croce. Crédito: Divulgação

COLETIVA

Na coletiva de imprensa do 32º Festival de Cinema de Vitória, Ney Matogrosso abriu sua fala comentando sobre o longa-metragem Homem com H, dirigido por Esmir Filho. “A única condição para o filme existir, é que não tivesse nada que não fosse verdade”.

Ney Matogrosso na coletiva de imprensa no Hotel Senac Ilha do Boi. Crédito: Melina Furlan - Vikki Dessaune - Sérgio Cardoso

Entre os muitos assuntos abordados no bate-papo, o cantor, ator e diretor falou sobre sua participação no filme Luz Nas Trevas – A Volta do Bandido da Luz Vermelha, de Helena Ignez e Ícaro C. Martins, exibido na cerimônia de encerramento como parte da homenagem ao artista. “Você sabe o quanto eu te amo e o filme foi absolutamente maravilhoso. Você se tornou um ator carismático, insubstituível. Realmente tinha um texto enorme, era imensamente literário, metafísico, político, e foi maravilhoso. Muito obrigada, Ney”, disse a diretora do filme, Helena Ignez – que veio a Vitória especialmente para a homenagem.

A diretora-geral do FCV Lucia Caus e o homenageado da 32º edição do festival Ney Matogrosso. Crédito: Melina Furlan

Novamente sobre o sucesso de Homem com H, Ney disse que “Virou um turbilhão. Se eu trabalhava 10, estou trabalhando 30. Então, é uma coisa que até me confunde (risos). Mas é uma resposta muito positiva. Minha comunicação com as pessoas é só pelo Instagram, então recebo informações muito valiosas. Muitas delas disseram que tomaram coragem de viver a vida delas depois do filme. É muito bom ouvir isso, sou uma pessoa que sempre viveu a vida e fico muito feliz de poder estimular pessoas a assumirem a sua verdade. A gente tem que viver com a nossa verdade, não é isso? Não podemos viver submetidos sob a vontade de ninguém. Somos cada um, um universo, e temos que manifestar isso”.

O Festival, que transforma a cidade de Vitória na capital do cinema brasileiro, conta com patrocínio da Petrobras e patrocínio institucional do Instituto Cultural Vale e do Banestes, através da Lei de Incentivo à Cultura. A realização é da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte – IBCA.

