Preta Gil é homenageada com minuto de silêncio no Festival de Cinema de Vitória

Um minuto de silêncio pela vida e memória de Preta. Na terceira noite do 32° Festival de Cinema de Vitória, uma homenagem à Preta Gil, multiartista e filha de Gilberto Gil, homenageado nacional do FCV em 2020, que faleceu neste domingo em Nova York, depois de uma batalha contra o câncer.

O ator Silvero Pereira entrou no palco do Teatro Glória, lotado, cantando "Sinais de Fogo", um dos maiores sucessos de Preta Gil. Então, ao lado de Bárbara Colen , também apresentadora da noite, pediu um minuto de silêncio. A emoção tomou conta do público e dos realizadores no Festival.

O Festival de Cinema de Vitória, que transforma a cidade de Vitória na capital do cinema brasileiro vai até quinta e conta com patrocínio da Petrobras e patrocínio institucional do Instituto Cultural Vale e do Banestes, através da Lei de Incentivo à Cultura. A realização é da Galpão Produções e do Instituto Brasil de Cultura e Arte – IBCA.