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Gratuito

Festival de Cinema de Vitória terá oficinas com Silvero Pereira e Johnny Massaro

As inscrições são gratuitas e já estão abertas. Também haverá masterclass com Sabrina Fidalgo, Leila Bourdoukan e Marcélia Cartaxo
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 12:19

Inscrições abertas para formação com Silvero Pereira e Johnny Massaro no Festival de Cinema de Vitória
Johnny Massaro, Sabrina Fidalgo e Silvero Pereira darão oficina gratuita no Festival de Cinema de Vitória Crédito: Divulgação
O 31º Festival de Cinema de Vitória, focado na construção de saberes e no intercâmbio entre cultura e educação, está com inscrições abertas para o programa de formação em cinema. As inscrições são gratuitas.
O público terá a oportunidade de participar de cinco atividades que abrangem diversas áreas do cinema, incluindo atuação, produção e criação. Todas as formações serão realizadas entre 22 e 25 de julho, no HubES+, que fica localizado na Praça Costa Pereira, Centro de Vitória. As atividades oferecidas são:
  • Masterclass "Silvero Pereira apresenta Belchior" (23 de julho - 10 às 12 horas): Silvero Pereira discutirá conceitos e ferramentas da artesania na criação de espetáculos, abordando narrativa dramatúrgica, seleção de repertório, criação de arranjos e os desdobramentos do projeto em termos de empreendedorismo e parcerias.
  • Distribuição e Promoção para Filmes de Baixo Orçamento (B.O.) com Leila Bourdoukan (23 a 25 de julho - 9 às 12 horas): Esta oficina apresenta tópicos sobre a distribuição e promoção de filmes de baixo orçamento, explorando desde o primeiro corte de montagem até a exibição nas salas de cinema. O curso inclui teoria sobre distribuição, experiência de um exibidor convidado e um pitching de propostas de filmes dos participantes.
  • Artesanias da Atuação com Johnny Massaro (23 de julho - 14 às 17 horas): Johnny Massaro explorará técnicas de construção de personagens e rituais na atuação, discutindo abordagens criativas e íntimas para trabalhar um texto, mantendo a porosidade necessária para a cena e o set.
  • Masterclass "Storytelling" com Sabrina Fidalgo (22 de julho - 14 às 17 horas): Sabrina Fidalgo compartilhará sua experiência sobre processos criativos que antecedem e precedem o desenvolvimento de um roteiro cinematográfico, abordando técnicas de criação, estrutura e análise de roteiros, além de conteúdos teóricos e práticos sobre linguagem e estética cinematográfica.
  • Marcélia Cartaxo: De Macabéa a Pacarrete com mediação de Vitor Búrigo (25 de julho - 14 às 17 horas): Marcélia Cartaxo relembrará sua trajetória de quase 40 anos no cinema, desde sua premiada interpretação em "A Hora da Estrela" até personagens recentes. O encontro incluirá um bate-papo sobre o processo de construção de personagens, inspirações, bastidores, e a importância do audiovisual brasileiro.

SERVIÇO:

  • Programa de formação do 31º Festival de Cinema de Vitória
  • Data: 22 a 25 de julho
  • Local: Hub ES+, Praça Costa Pereira, 30, Centro de Vitória
  • Inscrições: gratuitas no site festivaldevitoria.com.br
  • Atividades: Masterclasses e oficinas com Silvero Pereira, Johnny Massaro, Sabrina Fidalgo, Leila Bourdoukan e Marcélia Cartaxo

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