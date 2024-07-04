Festival de Cinema de Vitória terá oficinas com Silvero Pereira e Johnny Massaro

O 31º Festival de Cinema de Vitória, focado na construção de saberes e no intercâmbio entre cultura e educação, está com inscrições abertas para o programa de formação em cinema. As inscrições são gratuitas.

O público terá a oportunidade de participar de cinco atividades que abrangem diversas áreas do cinema, incluindo atuação, produção e criação. Todas as formações serão realizadas entre 22 e 25 de julho, no HubES+, que fica localizado na Praça Costa Pereira, Centro de Vitória. As atividades oferecidas são: