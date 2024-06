Lázaro Ramos será o grande homenageado do Festival de Cinema de Vitória de 2024

Lázaro Ramos será homenageado no 31º Festival de Cinema de Vitória. Crédito: FramePhoto/Folhapress

Ator, diretor e escritor Lázaro Ramos será o homenageado nacional do 31º Festival de Cinema de Vitória, que acontece entre 20 e 25 de julho. Como parte da homenagem, o artista receberá o Troféu Vitória e o Caderno do Homenageado, publicação inédita e biográfica, assinada pelos jornalistas Leonardo Vais e Paulo Gois Bastos, que trata da sua vida e trajetória profissional.



O festival apresentará a safra atual e inédita do cinema brasileiro. Além das exibições nas mostras competitivas, o evento contará com sessões especiais, debates, formações e homenagens que transformarão a cidade de Vitória na capital do cinema brasileiro. Toda programação é gratuita.

Lázaro demonstrou grande felicidade em receber essa homenagem e falou da importância dos festivais de cinema. “Eu fico muito muito grato em ser homenageado neste festival que eu acompanho por amigos que me contam, como Elisa Lucinda, que sempre falou com muito carinho do evento. Eu acho que nesse momento em que o audiovisual está se revendo, nunca foi tão importante manter vivos os festivais de cinema, que são espaços de troca e fortalecimento para todos do audiovisual”, afirmou.

Carreira no cinema

No cinema, Lázaro Ramos já esteve em mais de 40 produções, que transitam por diversos gêneros audiovisuais. Na lista de trabalhos estão o cultuado longa-metragem "Madame Satã" (2002), de Karim Aïnouz, que o fez figurar na lista de melhores atores do jornal The New York Times e lhe rendeu mais de 30 prêmios. Com Jorge Furtado, parceiro constante, ele fez "O Homem Que Copiava" (2003), "Meu Tio Matou um Cara" (2004) e "Saneamento Básico" (2007).

Seus trabalhos mais recentes são "As Verdades" (2019), de José Eduardo Belmonte; "Papai é Pop" (2021), de Caíto Ortiz; e "Ó Paí Ó 2" (2023), de Viviane Ferreira. Em 2022, lançou o longa-metragem "Medida Provisória", que marcou sua estreia como diretor e foi premiado em diversos festivais internacionais de cinema.

