Camila Resende comemora 45 anos com festão "girls only" em Vitória

Queridona de RR, a médica e festeira Camila Resende celebrou 45 anos com festão girls only nesta quinta-feira (08), no Tetto Vix. O dress code das convidadas foi total black, o que ajudou a aniversariante brilhar ainda mais em um look by Flavio Rafalski. Antes do parabéns pra você, a aniversariante trocou de look e invadiu o salão ao som de "Camila, Camila", do Nenhum de Nós. A mãe Gracinha e as filhas Sofia e Alice marcaram presença na noite de glam comandada pela Viber Show. A decoração foi assinada por Erika Carneiro. Confira as fotos de Elani Passos.