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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Camila Resende comemora 45 anos com festão "girls only" em Vitória

Publicado em
10 mai 2025 às 03:00
Camila Resende
Camila Resende celebrou 45 nesta quinta-feira (08), no Tetto Vix Crédito: Elani Passos

Camile-se! 

Queridona de RR, a médica e festeira Camila Resende celebrou 45 anos com festão girls only nesta quinta-feira (08), no Tetto Vix. O dress code das convidadas foi total black, o que ajudou a aniversariante brilhar ainda mais  em um look  by Flavio Rafalski. Antes do parabéns pra você, a aniversariante trocou de look e invadiu o salão ao som de "Camila, Camila", do Nenhum de Nós. A mãe Gracinha e as filhas Sofia e Alice marcaram presença na noite de glam comandada pela Viber Show. A decoração foi assinada por Erika Carneiro. Confira as fotos de Elani Passos.

MÊS DAS MÃES

Dalva Carone e Dora Daher
Dalva Carone e Dora Daher: celebrando o final de semana das mães na Vila Dora Daher, nesta quinta-feira (08) Crédito: Mônica Zorzanelli

EM SÃO PAULO

Do ES para o mundo

Búzios, Campos do Jordão e Lisboa estão entre os principais destinos de lazer do Brasil e do mundo e têm em comum o fato de terem empreendimentos da capixaba Invite Incorporadora. Sob o comando da CEO Cecília Zon, a empresa consolida sua presença em destinos icônicos, levando inovação e excelência ao mercado imobiliário, e celebra mais uma conquista: a entrega do Santé, um projeto sofisticado a poucos passos da Praia de Geribá, no vibrante balneário de Búzios. A inauguração está marcada para julho.

Aniversário da Ademi

A Ademi-ES, comemora 46 anos no mês de maio. São mais de quatro décadas unindo empresas, impulsionando o mercado imobiliário capixaba e ajudando a transformar as cidades do nosso estado. Para Eduardo Fontes, presidente da Ademi, é tempo de celebrar conquistas, reconhecer a força do setor e seguir em frente com inovação, diálogo e compromisso com o desenvolvimento do Espírito Santo.

MERCADO IMOBILIÁRIO

Os empresários Leo Castro, Márcio Abaurre, Breno Peixoto, Wilson Calmon - Conexão Nazca - Convenção anual da incorporadora que aconteceu na última quinta-feira, dia 08, no Le Buffet Master, em Vitória
Os empresários Leo Castro, Márcio Abaurre, Breno Peixoto, Wilson Calmon - Conexão Nazca - Convenção anual da incorporadora, na quinta-feira (08), no Le Buffet Master, em Vitória Crédito: Neizi Magalhães

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