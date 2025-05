Óticas do ES lançam novidades da eyewear de luxo com festa em Vitória

Vanguardistas nas tendências e tecnologias do setor de eyewear, as Óticas Paris reafirmaram sua posição de destaque no mercado de luxo capixaba na noite de quarta-feira (07). Os anfitriões Getulio Gomes de Azevedo e Ana Luiza Azevedo receberam com elegância e simpatia cerca de 100 convidados para o coquetel que celebrou o lançamento das grifes Prada e Miu Miu, em parceria com a italiana EssilorLuxottica. A ocasião também marcou a reinauguração da loja da Aleixo Netto, que passou por uma completa modernização, alinhando-se aos altos padrões internacionais. O encontro teve catering da Consuelo Cuisine e música ao vivo com Rodrigo de Paula. Os diretores-executivos da EssilorLuxottica, Murilo Correa e José Benatti Neto marcaram presença no burburinho que congestiou a Aleixo Netto.

