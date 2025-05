Manoel e Margareth Rabelo celebram Bodas de Ouro em Vitória

Manoel Rabelo e Margareth Zago Rabelo renovaram os votos de 50 anos de casados, neste sábado (03), com festa para família e amigos, na Praia do Canto. Ao lado dos filhos Emanuelle, Roberta e Gustavo e netos, o casal comemorou as Bodas de Ouro ao som do DJ De Prá. A decoração foi da Flor&Cia, catering do Buffet Lorrann e coquetelaria de Vitória Schakers. Veja as fotos de Bruna Oliveira.

EM SÃO PAULO

Pedro Paulo Moyses, Marcus Buaiz, José Marcus, Isis Valverde e Ithanara Bragio: no espaço Ville la Rochelle, em Jarinu (SP), no sábado (03). Crédito: Divulgação

O advogado Nelson Wilians, um dos maiores do país, esteve em Vitória nesta semana, para uma série de agendas na Capital. Ele recebeu uma honraria na Câmara de Vereadores, participou de um podcast e fez uma palestra para jovens advogados no Hotel Ilha do Boi. Na segunda-feira à noite, Nelson Wilians recebeu personalidades do mundo jurídico e empresarial para uma confraternização no Tetto Rooftop, na Mata da Praia. O escritório Nelson Wilians possui unidades em todos os Estados do Brasil e tem também atuação internacional. Em Vitória, o escritório é liderado pela advogada Camila Fernandes e por Fabiano Mendes. Na foto: Igor Elson, ex-vereador da Serra e atualmente assessor no Senado, Nelson Wilians e Fabiano Mendes.

Patricia Castro e Karla Ferreira convidam para a Roda de Conversa - Especial Dia das Mães com o tema "Adolescência", no dia 9, às 8h30, na Duetto. As convidadas para o debate são a Mariana Azevedo (psicanalista), Thaíta Trevizan (juíza) e Thais Paste (médica). A mediadora sera Flavia Dalla.

Andrea da Pinho convida para o lançamento da nova coleção de acessórios "Origens", nesta quarta-feira (07), das 16 às 20h, no Shopping Triângulo, Praia do Canto.

A mais charmosa esquina da Aleixo Netto será palco de uma noite de luxo na próxima quarta-feira (07). As Óticas Paris, em parceria com a italiana Luxottica, apresentam em Vitória os lançamentos exclusivos das grifes Prada e Miu Miu — duas das labels mais icônicas e desejadas do cenário fashion internacional. Os anfitriões Ana Luiza Azevedo e Getulio Gomes de Azevedo prometem uma seleção impecável de peças que traduzem as principais tendências. A ocasião marca também a reinauguração da loja da Praia do Canto, que acaba de ser modernizada e ganha um novo conceito: mais iluminado, tecnológico e interativo. O evento começa às 18h e deve reunir clientes, parceiros e amigos da marca em uma experiência de luxo e bons drinks.

FESTA

Anginha Buaiz, Seu Jorge, Tania Buaiz e Eduarda Buaiz: no casamento de Marcus Buaiz e Isis Valverde, em Jarinu (SP), no sábado (03). Crédito: Divulgação

A empresária e mentora Elayne Borel comemorou no restaurante Coco Bambu, em Vila Velha, os oito anos da Rede Mulheres de Negócios (RMN) – iniciativa que idealizou e transformou em um dos mais relevantes ecossistemas de networking voltado para empresárias do Espírito Santo e da Bahia. Na foto: Elayne Borel, a primeira-dama de Vila Velha, Andressa Barcelos, e a empresária Mayka Schneider.

Aniversário Débora Veronez convida para o seu aniversário com show de Jorge Vercilo, nesta sexta-feira (09), no Espaço Patrick Ribeiro.

Conjuntura econômica Nesta quinta-feira (08), o auditório Manoel Vereza, no campus da Ufes, será o cenário de um debate de alto nível sobre a conjuntura econômica nacional e internacional. O evento, que acontece das 9 às 12h, traz à Vitória o economista Fabrício Augusto de Oliveira, referência nacional no tema, para uma palestra seguida de lançamento de livros e bate-papo com o professor emérito da UFES, Paulo Nakatani. Com entrada gratuita, o encontro promete atrair acadêmicos, estudantes e entusiastas das grandes questões econômicas e políticas do século XXI. Destaque para o novo livro de Fabrício, Nascimento, Auge e Declínio do Estado e da Democracia, obra que vem gerando reflexões importantes Brasil afora. A realização é do Conselho Regional de Economia (Corecon) e do Instituto Arandu, com apoio do Departamento de Economia da Ufes e do Programa de Pós-Graduação em Política Social (PPGPS).

Livro O jornalista Fernando Bianchi faz sua estreia literária com Diário de Lugar Nenhum, uma reunião de crônicas intimistas sobre desencontros, amores e a velocidade das mudanças dos dias atuais. O livro está em pré-venda, em formato e-book, e o lançamento está previsto para julho.

ELAS na Serra Cerca de 50 empresárias vão estar reunidas durante a 4ª edição do E.L.A.S (Empresárias, Líderes e Atuantes na Serra), que vai acontecer no dia 14 de maio, no Cerimonial Reserva Porto, em Porto Canoa, na Serra. A advogada e empresária Cristiane Puppim vai receber, para um bate-papo com as convidadas, Bianka Boldrini, influenciadora digital e rainha das lives, que vai dar dicas de como vender todos os dias nas redes sociais.

Fórum tech Acontece nesta quinta-feira, dia 8 de maio, a 3ª edição do TechGov Fórum ES. A Intelliway, expert em soluções avançadas em inteligência artificial e cibersegurança, confirmou presença no evento que vai reunir cerca de 500 participantes entre servidores públicos, CIOs e líderes do setor de tecnologia, no Centro de Convenções da capital capixaba.