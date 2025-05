Dorion Soares celebra Dia das Mães com coquetel "Joias & Flores" em Vitória

Dorion Soares e Tatiana Soares celebraram o Mês das Mães com um evento exclusivo na loja da marca, localizada na Praia do Canto, nesta terça-feira (06). O coquetel "Joias & Flores" reuniu convidados especiais para apresentar as novas criações da marca, com um toque de sofisticação e elegância. A designer floral Bruna Medeiros encantou a todos com arranjos florais feitos ao vivo. A música ficou por conta da Dj Laura Murad e o bufê teve assinatura de Edna Jabour. Confira as fotos de Thuanny Louzada e Mônica Zorzanelli.