Santa Jazz 2024: conheça as opções gastronômicas do festival

Chegou a hora de curtir mais uma edição do Santa Jazz - Festival Internacional de Jazz e Bossa de Santa Teresa, que acontece na Terra dos Colibris neste fim de semana, de 7 a 9 de junho, no Pavilhão de Exposições.



Além das performances ao vivo de artistas renomados, como Hermeto Paschoal, Osvaldo Montenegro, Victor Biglione e Filó Machado, o evento oferece experiências gastronômicas com restaurantes da região e da Grande Vitória, e uma ampla variedade de cervejas artesanais e vinhos importados.