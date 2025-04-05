Vila da Páscoa transforma Domingos Martins em cenário encantado

Jardim da Páscoa em Domingos Martins Crédito: Reprodução Instagram @prefeituradomingosmartins

Domingos Martins entrou no clima da Páscoa com um toque especial de cultura e encantamento. Desde 21 de março, a praça principal da cidade, no centro do bairro Campinho, recebe a Vila da Páscoa, um espaço temático decorado com inspiração na cultura alemã. A programação segue até o dia 20 de abril e é gratuita.

Instalado em frente à Praça Dr. Arthur Gerhardt, o Jardim da Páscoa é o destaque do evento e foi preparado para receber visitantes de todas as idades, com especial atenção às crianças. Coelhos de diferentes tamanhos, ovos, ninhos, cenouras, guirlandas e a tradicional Osterbaum – árvore de Páscoa alemã decorada com casquinhas de ovos coloridas – compõem o cenário.

Jardim da Páscoa em Domingos Martins Crédito: Reprodução Instagram @prefeituradomingosmartins

Programação diversa

A decoração não se limita à praça central. Outros pontos do bairro de Campinho também foram ambientados para o evento. Na Rua de Lazer, uma mostra de arte exibe ovos pintados por artistas locais desde 2020. Já na Rua das Flores, a tradição alemã ganha ainda mais vida com obras manuais e elementos coloridos.

Todo o trabalho é resultado da colaboração entre a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e entidades locais. Artistas voluntários também participam da revitalização das peças decorativas, reformando coelhos e outros elementos que compõem o visual do evento.

Durante a programação, o Coelho da Páscoa fará aparições especiais, principalmente nos finais de semana. No dia 20 de abril, Domingo de Páscoa, ocorre a tradicional caça aos ovos, a partir das 8h, com participação gratuita para crianças.

Jardim da Páscoa em Domingos Martins Crédito: Reprodução Instagram @prefeituradomingosmartins

A Vila da Páscoa de Domingos Martins busca proporcionar experiências afetivas e resgatar a magia da data, reforçando o compromisso do município com o turismo cultural e familiar. Além da decoração, estandes temáticos oferecem produtos como artesanato, chocolates e doces artesanais, valorizando a produção local.

Serviço - Vila da Páscoa de Domingos Martins