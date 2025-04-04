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Para toda a família

Coelho gigante e muitas luzes: confira a Vila da Páscoa de Cariacica

Jardim América ganha iluminação e atrações gratuitas para celebrar a Páscoa. Outros pontos da cidade também contam com decoração especial
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 04 de Abril de 2025 às 15:57

Vila da Páscoa em Cariacica
Vila da Páscoa em Cariacica Crédito: Cláudio Postay / PMC
Abril chegou e, com ele, a atmosfera da Páscoa se espalha pelo Espírito Santo. E o Parque da Biquinha, em Jardim América, se tornou o epicentro das celebrações pascais, com uma decoração especial que promete encantar visitantes de todas as idades. A Vila da Páscoa, que estará aberta para visitação até o final de abril, traz luzes, coelhos gigantes e a charmosa Casa do Coelhinho da Páscoa, ideal para registros fotográficos e momentos em família.
O local está aberto ao público de segunda a quinta-feira, das 17h às 21h, e de sexta a domingo, das 16h às 21h. Durante o dia, o parque continua disponível para visitação a partir das 6h, oferecendo uma opção de lazer ao ar livre para moradores e turistas.
Vila da Páscoa em Cariacica
Vila da Páscoa em Cariacica Crédito: Cláudio Postay / PMC

Decoração por toda a cidade

A iniciativa de iluminar a cidade para a Páscoa não ficou restrita ao Parque da Biquinha. Outros seis pontos também receberam decorações temáticas, criando um circuito especial para quem quiser vivenciar a magia do feriado:
  • Praça de Cariacica-Sede – Versão reduzida da Vila da Páscoa
  • Nova Orla – Ornamentação especial
  • Praça de Campo Grande – Decoração festiva
  • Trevo de Alto Lage (em frente à Prefeitura) – Iluminação e enfeites
  • Praça CEU, em Nova Rosa da Penha – Decoração pascal
  • Descida da Segunda Ponte – Iluminação especial
Vila da Páscoa em Cariacica
Vila da Páscoa em Cariacica Crédito: Cláudio Postay / PMC

Serviço

  • VILA DE PÁSCOA DE CARIACICA
  • Endereço: Parque da Biquinha, Rua Otawa, Jardim América
  • Funcionamento da Vila da Páscoa:
    • Segunda a quinta: 17h às 21h
    • Sexta a domingo: 16h às 21h
    • Entrada gratuita

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