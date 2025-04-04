Coelho gigante e muitas luzes: confira a Vila da Páscoa de Cariacica

Abril chegou e, com ele, a atmosfera da Páscoa se espalha pelo Espírito Santo. E o Parque da Biquinha, em Jardim América, se tornou o epicentro das celebrações pascais, com uma decoração especial que promete encantar visitantes de todas as idades. A Vila da Páscoa, que estará aberta para visitação até o final de abril, traz luzes, coelhos gigantes e a charmosa Casa do Coelhinho da Páscoa, ideal para registros fotográficos e momentos em família.
O local está aberto ao público de segunda a quinta-feira, das 17h às 21h, e de sexta a domingo, das 16h às 21h. Durante o dia, o parque continua disponível para visitação a partir das 6h, oferecendo uma opção de lazer ao ar livre para moradores e turistas.
Decoração por toda a cidade
A iniciativa de iluminar a cidade para a Páscoa não ficou restrita ao Parque da Biquinha. Outros seis pontos também receberam decorações temáticas, criando um circuito especial para quem quiser vivenciar a magia do feriado:
- Praça de Cariacica-Sede – Versão reduzida da Vila da Páscoa
- Nova Orla – Ornamentação especial
- Praça de Campo Grande – Decoração festiva
- Trevo de Alto Lage (em frente à Prefeitura) – Iluminação e enfeites
- Praça CEU, em Nova Rosa da Penha – Decoração pascal
- Descida da Segunda Ponte – Iluminação especial
Serviço
- VILA DE PÁSCOA DE CARIACICA
- Endereço: Parque da Biquinha, Rua Otawa, Jardim América
- Funcionamento da Vila da Páscoa:
- Segunda a quinta: 17h às 21h
- Sexta a domingo: 16h às 21h
- Entrada gratuita