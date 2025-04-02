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Diversão

Vitória terá Vilas de Páscoa com avião do coelho e casinha de chocolate

Quatro pontos icônicos da capital capixaba recebem cenários lúdicos, iluminação especial e espaços interativos para toda a família
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 02 de Abril de 2025 às 16:22

Vila de Páscoa no Parque Moscoso, em 2024
Vila de Páscoa no Parque Moscoso, em 2024 Crédito: Leonardo Duarte/PMV
Vitória está prestes a se transformar em um verdadeiro cenário de encanto e diversão para celebrar a Páscoa. A cidade ganhará quatro Vilas de Páscoa, espaços repletos de cenários lúdicos, iluminação especial e experiências interativas para todas as idades.
O clima mágico e festivo tomará conta do Parque Moscoso, da Praça dos Desejos, na Praia do Canto, da Ilha das Caieiras e da Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, proporcionando momentos inesquecíveis para moradores e turistas.
Cada Vila de Páscoa contará com atrações temáticas que prometem encantar o público. No Parque Moscoso, os visitantes encontrarão o avião do coelho, a casa em formato de bota e a casinha de chocolate, além de outras estruturas interativas.
Vila de Páscoa no Parque Moscoso, em 2024
Vila de Páscoa no Parque Moscoso, em 2024 Crédito: Leonardo Duarte/PMV
Já na Praça dos Desejos, na Praia do Canto, além dos cenários lúdicos, haverá um trenzinho com estação ferroviária e lojinhas de Páscoa, que incentivarão o comércio local e os pequenos empreendedores. A Ilha das Caieiras ganhará um grande labirinto do coelhinho e um ovo de páscoa aramado gigante, ambos iluminados para criar um espetáculo visual à parte.
Na Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, a diversão será garantida com um coelho gigante iluminado e um balão aramado, compondo um ambiente perfeito para fotos e momentos inesquecíveis.
Para marcar a abertura oficial, cada Vila de Páscoa contará com uma grande inauguração, repleta de atrações musicais e atividades para crianças e adultos. Os eventos, que acontecem nesta sexta-feira (4) e sábado (5), terão pipoca, algodão-doce, picolé e um espaço recreativo com pula-pula.
Vila de Páscoa no Parque Moscoso, em 2024
Vila de Páscoa no Parque Moscoso, em 2024 Crédito: Leonardo Duarte/PMV

Confira as datas e locais

  • Sexta-feira (4)
  • Praça dos Desejos, às 18h30, com show da banda Fanfarra
  • Praça Nilze Mendes, Jardim Camburi, às 20h30, com show da Banda da Guarda

  • Sábado (5)
  • Parque Moscoso, às 18h, com show da Banda da Guarda
  • Orla de São Pedro, às 19h30, com show do Grupo Resenha do Pagode

  • O público também poderá aproveitar pipoca, algodão-doce, picolé e um espaço recreativo com pula-pula, garantindo momentos de alegria e confraternização para toda a família

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