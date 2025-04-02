Vitória terá Vilas de Páscoa com avião do coelho e casinha de chocolate

Vila de Páscoa no Parque Moscoso, em 2024 Crédito: Leonardo Duarte/PMV

Vitória está prestes a se transformar em um verdadeiro cenário de encanto e diversão para celebrar a Páscoa. A cidade ganhará quatro Vilas de Páscoa, espaços repletos de cenários lúdicos, iluminação especial e experiências interativas para todas as idades.

O clima mágico e festivo tomará conta do Parque Moscoso, da Praça dos Desejos, na Praia do Canto, da Ilha das Caieiras e da Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, proporcionando momentos inesquecíveis para moradores e turistas.

Cada Vila de Páscoa contará com atrações temáticas que prometem encantar o público. No Parque Moscoso, os visitantes encontrarão o avião do coelho, a casa em formato de bota e a casinha de chocolate, além de outras estruturas interativas.

Vila de Páscoa no Parque Moscoso, em 2024 Crédito: Leonardo Duarte/PMV

Já na Praça dos Desejos, na Praia do Canto, além dos cenários lúdicos, haverá um trenzinho com estação ferroviária e lojinhas de Páscoa, que incentivarão o comércio local e os pequenos empreendedores. A Ilha das Caieiras ganhará um grande labirinto do coelhinho e um ovo de páscoa aramado gigante, ambos iluminados para criar um espetáculo visual à parte.

Na Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, a diversão será garantida com um coelho gigante iluminado e um balão aramado, compondo um ambiente perfeito para fotos e momentos inesquecíveis.

Para marcar a abertura oficial, cada Vila de Páscoa contará com uma grande inauguração, repleta de atrações musicais e atividades para crianças e adultos. Os eventos, que acontecem nesta sexta-feira (4) e sábado (5), terão pipoca, algodão-doce, picolé e um espaço recreativo com pula-pula.

Vila de Páscoa no Parque Moscoso, em 2024 Crédito: Leonardo Duarte/PMV

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