Vitória terá Vilas de Páscoa com avião do coelho e casinha de chocolate

Vitória está prestes a se transformar em um verdadeiro cenário de encanto e diversão para celebrar a Páscoa. A cidade ganhará quatro Vilas de Páscoa, espaços repletos de cenários lúdicos, iluminação especial e experiências interativas para todas as idades.
O clima mágico e festivo tomará conta do Parque Moscoso, da Praça dos Desejos, na Praia do Canto, da Ilha das Caieiras e da Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, proporcionando momentos inesquecíveis para moradores e turistas.
Cada Vila de Páscoa contará com atrações temáticas que prometem encantar o público. No Parque Moscoso, os visitantes encontrarão o avião do coelho, a casa em formato de bota e a casinha de chocolate, além de outras estruturas interativas.
Já na Praça dos Desejos, na Praia do Canto, além dos cenários lúdicos, haverá um trenzinho com estação ferroviária e lojinhas de Páscoa, que incentivarão o comércio local e os pequenos empreendedores. A Ilha das Caieiras ganhará um grande labirinto do coelhinho e um ovo de páscoa aramado gigante, ambos iluminados para criar um espetáculo visual à parte.
Na Praça Nilze Mendes, em Jardim Camburi, a diversão será garantida com um coelho gigante iluminado e um balão aramado, compondo um ambiente perfeito para fotos e momentos inesquecíveis.
Para marcar a abertura oficial, cada Vila de Páscoa contará com uma grande inauguração, repleta de atrações musicais e atividades para crianças e adultos. Os eventos, que acontecem nesta sexta-feira (4) e sábado (5), terão pipoca, algodão-doce, picolé e um espaço recreativo com pula-pula.
Confira as datas e locais
- Sexta-feira (4)
- Praça dos Desejos, às 18h30, com show da banda Fanfarra
- Praça Nilze Mendes, Jardim Camburi, às 20h30, com show da Banda da Guarda
- Sábado (5)
- Parque Moscoso, às 18h, com show da Banda da Guarda
- Orla de São Pedro, às 19h30, com show do Grupo Resenha do Pagode
- O público também poderá aproveitar pipoca, algodão-doce, picolé e um espaço recreativo com pula-pula, garantindo momentos de alegria e confraternização para toda a família