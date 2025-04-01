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Cultura

5 lançamentos imperdíveis da Max em abril de 2025

Confira as principais estreias na plataforma de streaming durante este mês
Portal Edicase

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Publicado em 01 de Abril de 2025 às 19:05

Abril traz o lançamento de produções aguardadas pelos assinantes da Max (Imagem: Reprodução digital | Max)
Abril traz o lançamento de produções aguardadas pelos assinantes da Max Crédito: Imagem: Reprodução digital | Max
Abril chega com lançamentos imperdíveis para os assinantes da Max. A plataforma traz novas temporadas de séries de sucesso, como “Hacks”, que aprofunda os desafios da relação entre Deborah Vance e Ava Daniels, e a aguardada continuação de “The Last of Us”, que mergulha nos dilemas de vingança e sobrevivência de Ellie e Joel. Para os fãs de anime, “Lazarus” acompanha a saga de agentes em busca de uma cura para salvar o mundo de uma droga revolucionária.
Confira, a seguir, 5 lançamentos da Max em abril de 2025!

1. Paddington: uma aventura na floresta (04/04)

Em &#8220;Paddington: uma aventura na floresta&#8221;, o urso parte em uma jornada ao Peru para encontrar sua tia Lucy (Imagem: Reprodução digital | Max)
Em “Paddington: uma aventura na floresta”, o urso parte em uma jornada ao Peru para encontrar sua tia Lucy Crédito: Imagem: Reprodução digital | Max
No terceiro filme da franquia, Paddington recebe uma carta informando o misterioso desaparecimento de sua tia Lucy, que o criou com carinho. Determinado a encontrá-la, ele parte para o Peru acompanhado da família Brown, iniciando uma jornada cheia de descobertas.
Durante a expedição pela selva, o ursinho enfrenta inúmeros desafios, cruza o caminho de novos aliados e desvenda pistas que podem revelar o paradeiro de Lucy. Com a mesma atmosfera acolhedora e bem-humorada dos filmes anteriores, a história mergulha nas origens de Paddington enquanto reforça valores essenciais como amizade, união e perseverança.

2. Lazarus (06/04)

Em &#8220;Lazarus&#8221;, um grupo de agentes corre contra o tempo para salvar a humanidade de uma droga revolucionária (Imagem: Reprodução digital | Max)
Em “Lazarus”, um grupo de agentes corre contra o tempo para salvar a humanidade de uma droga revolucionária Crédito: Imagem: Reprodução digital | Max
A série animada de ficção científica foi criada por Shinichirō Watanabe, famoso por seu trabalho em “Cowboy Bebop” e “Samurai Champloo”. A história se passa em 2052, em um futuro em que a humanidade vive uma era de paz graças ao Hapuna, uma droga revolucionária desenvolvida pelo Dr. Skinner que eliminou todas as doenças.
No entanto, três anos após sua distribuição, o Dr. Skinner revela que o Hapuna possui um efeito colateral fatal: todos os que a consumiram morrerão em breve. Para conter a ameaça, uma equipe internacional chamada “Lazarus” é formada, composta por cinco agentes de diferentes origens, com a missão de localizar o Dr. Skinner e criar uma vacina antes que seja tarde demais.

3. Hacks – 4ª temporada (10/04)

Na quarta temporada de &#8220;Hacks&#8221;, Deborah e Ava enfrentam desafios durante a produção do novo programa (Imagem: Reprodução digital | Max)
Na quarta temporada de “Hacks”, Deborah e Ava enfrentam desafios durante a produção do novo programa Crédito: Imagem: Reprodução digital | Max
A série de sucesso e vencedora de 9 Emmys chega à sua quarta temporada, e acompanha Deborah Vance (Jean Smart) e Ava Daniels (Hannah Einbinder) enfrentando novos desafios enquanto trabalham no lançamento de um programa de late-night .
A relação entre elas se torna ainda mais tensa à medida que disputas por poder, segredos e ambições ameaçam seu vínculo profissional e pessoal. Os novos episódios se desenrolam logo após os eventos da temporada anterior, aprofundando os conflitos e trazendo reviravoltas inesperadas. 

4. The Last of Us – 2ª temporada (13/04)

A segunda temporada de &#8220;The Last Of Us&#8221; segue acompanhando a jornada de Ellie e Joel no mundo devastado pelos zumbis (Imagem: Reprodução digital | Max)
A segunda temporada de “The Last Of Us” segue acompanhando a jornada de Ellie e Joel no mundo devastado pelos zumbis Crédito: Imagem: Reprodução digital | Max
A nova etapa da série adapta os acontecimentos do jogo “The Last of Us Part II”, cinco anos depois dos eventos da primeira temporada. Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) encaram as consequências de suas decisões em um mundo arruinado por infectados e ainda mais hostil.
A temporada introduz Abby (Kaitlyn Dever), uma personagem inédita com uma missão particular, cuja jornada se choca diretamente com a de Joel e Ellie. Composta por sete episódios, a continuação promete aprofundar o desenvolvimento dos protagonistas e apresentar reviravoltas que desafiam as expectativas dos espectadores e fãs do jogo.

5. Kraven: O Caçador (25/04)

&#8220;Kraven: O Caçador&#8221; conta a história de Sergei, um homem com uma forte ligação com a natureza e poderes extraordinários (Imagem: Reprodução digital | Max)
“Kraven: O Caçador” conta a história de Sergei, um homem com uma forte ligação com a natureza e poderes extraordinários Crédito: Imagem: Reprodução digital | Max
O filme apresenta Sergei Kravinoff, interpretado por Aaron Taylor-Johnson, um homem com habilidades extraordinárias herdadas de sua conexão com a natureza e um instinto de caça único. Após um encontro com a feiticeira Calypso (Ariana DeBose), o protagonista adquire ainda mais poder, tornando-se um caçador implacável. A trama mergulha em seu passado e nas complexas relações familiares, especialmente com seu pai, Nikolai Kravinoff (Russell Crowe).
O longa promete um tom mais sombrio em comparação com outros filmes do universo Marvel, explorando o lado mais brutal e humano do vilão icônico. Inspirado em histórias clássicas como “A Última Caçada de Kraven”, a produção é uma expansão aguardada do universo do Homem-Aranha, trazendo um vilão que busca uma vingança marcada por sangue e desafios pessoais.

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