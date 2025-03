Paixão de Cristo

"Notas da Paixão": o musical capixaba que nasceu de um sonho e emociona multidões

Público da Prainha, em Vila Velha, vai acompanhar uma jornada de fé, arte e reflexão; veja detalhes da apresentação

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de março de 2025 às 12:00

Musical "Notas da Paixão" está confirmado, mais uma vez, em Vila Velha Crédito: Assessoria/Prefeitura de Vila Velha

O Parque da Prainha, em Vila Velha, será palco, mais uma vez, do emocionante musical "Notas da Paixão", que retrata os últimos momentos de Jesus Cristo em uma produção grandiosa e repleta de emoção. Com uma abordagem musical envolvente, o espetáculo conduz o público por uma jornada de fé, arte e reflexão. >

A apresentação acontecerá no dia 18 de abril, às 20h, com entrada gratuita e classificação livre. Inclusive, uma dica é levar cadeiras de praia para maior conforto. Com um elenco de aproximadamente 100 artistas, o musical une interpretação, canto e dança para dar vida à narrativa.>

Bastidores do musical Notas da Paixão, em 2023 Crédito: Reprodução/Instagram/@notasdapaixao/@catleensantiago

A trilha sonora original é assinada pelo músico e idealizador do projeto, Nícolas Pedrinha, que também assume o papel de Jesus Cristo. Entre as canções do espetáculo está "Eu Sou Amor", que simboliza as últimas palavras de Cristo na cruz e já foi interpretada por nomes como os padres Anderson Gomes e Jacqueson Pimentel.>

Um sonho que se tornou realidade

Nícolas Pedrinha revelou para HZ que, no final de 2012, teve um sonho de uma encenação da Paixão de Cristo completamente cantada e com a participação de muitos jovens. Ao acordar, compôs a primeira canção do musical, "Dor de Mãe", que retrata a dor da Virgem Maria ao presenciar o sofrimento do filho.>

"Compartilhei esse sonho com uma grande amiga minha, que me ajudou a montar o roteiro e todo o projeto. Já no ano seguinte, em 2013, na Sexta-feira Santa, fizemos nossa primeira apresentação em Vila Velha. Foi um sucesso, igreja lotada. Nossos recursos eram pouquíssimos, os figurinos, por exemplo, eram todos emprestados. Mas tínhamos muita força de vontade e, principalmente, amor pelo projeto", relembra Nícolas.>

Cena do espetáculo Notas da Paixão Crédito: Reprodução/Instagram/@notasdapaixao/@catleensantiago

Desde então, o musical cresceu e tomou proporções ainda maiores. Já foi apresentado em diversos espaços de Vila Velha, como o Centro de Convenções e o Espaço Patrick Ribeiro, além de ter sido convidado para outras cidades, como São Mateus e Guarapari. >

Em 2024, a montagem chegou ao Parque da Prainha com o apoio da Prefeitura de Vila Velha, atingindo seu recorde de público: mais de 20 mil pessoas. Agora, em 2025, a produção completa 12 anos e promete uma estrutura ainda maior para emocionar o público.>

Cena do espetáculo Notas da Paixão Crédito: Reprodução/Instagram/@notasdapaixao/@catleensantiago

Preparação intensa para um espetáculo inesquecível

A grandiosidade do "Notas da Paixão" exige meses de preparação. Segundo Nícolas, a comissão organizadora e os coordenadores de equipe iniciam as reuniões ainda em janeiro. "Temos uma reunião geral com todo o elenco e participantes, onde passamos as orientações e realizamos um momento de espiritualidade. Em seguida, começam os ensaios divididos por núcleos e, posteriormente, os ensaios gerais, incluindo a banda ao vivo", detalha o idealizador.>

Ensaio do espetáculo "Notas da Paixão" Crédito: Reprodução/Instagram/@notasdapaixao/@catleensantiago

Com um roteiro fiel aos relatos bíblicos e à tradição cristã, o musical destaca momentos marcantes da história de Cristo, como o sofrimento de Maria ao testemunhar a crucificação do filho. Cada cena é conduzida por uma trilha sonora emocionante, que dá um tom especial à narrativa.>

Sobre interpretar Jesus, Nícolas confessa: "Nunca foi minha pretensão, eu queria apenas compor as músicas e coordenar/dirigir o musical. Mas pela realidade que tínhamos de pessoas na época, foi preciso que eu entrasse para cantar as músicas de Jesus. Por conta disso, acabei aceitando o desafio de interpretar o personagem principal da história da salvação da Humanidade. Acho que no final das contas deu certo e cá estou até hoje”. >

Cena do espetáculo Notas da Paixão Crédito: Reprodução/Instagram/@notasdapaixao/@catleensantiago

SERVIÇO

Musical "Notas da Paixão"

Quando: 18 de abril, às 20h

18 de abril, às 20h Onde: Parque da Prainha, Vila Velha

Parque da Prainha, Vila Velha Gratuito >

