O grupo de capixabas que se reúne todo mês para desenhar cenas de Vitória

Movimento internacional que incentiva o desenho de observação já contou com edições no Palácio Anchieta e até na Igreja Nossa Senhora da Glória

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 22 de março de 2025 às 07:00

Vitória se prepara para um evento especial em junho deste ano: o 100º encontro do Urban Sketchers Vitória (USk Vitória). O grupo, que faz parte do movimento internacional Urban Sketchers, promove a prática do desenho de observação em ambientes urbanos e naturais, reunindo entusiastas da arte em diversas partes do mundo. >

“Fazendo uma tradução literal da palavra ‘sketchers’, significa esboço. Então é a oportunidade que as pessoas têm de estarem juntas desenhando. Aqui em Vitória foi um arquiteto que começou com o grupo. À medida que eles foram divulgando os encontros, mais pessoas foram atraídas”, conta Carla Roncarati, coordenadora do grupo.>

Tem até placa! Grupo capixaba desenha cenas do cotidiano em Vitória Crédito: Ramon Porto

O Urban Sketchers foi fundado em 2007 pelo jornalista e ilustrador espanhol Gabriel Campanario e rapidamente se espalhou pelo mundo. No Brasil, a iniciativa chegou em 2011, promovendo centenas de encontros regionais e nacionais. Em Vitória, o grupo foi criado em 2016 e, desde então, já realizou mais de 90 encontros, explorando e registrando diferentes cenários da cidade e arredores.>

Entre os locais que o grupo já esteve desenhando estão a Casa Porto, o Palácio Anchieta, a Catedral Metropolitana de Vitória, o Sesc Glória e a Igreja Nossa Senhora da Glória, na Barra do Jucu, em Vila Velha. >

>

Urban Sketchers Vitória desenha cenas do cotidiano Crédito: Ramon Porto

O objetivo principal do movimento é levar grupos de arquitetos, ilustradores, desenhistas e demais interessados para registrar, com suas próprias interpretações artísticas, paisagens e elementos urbanos. A proposta segue o lema: “Veja o mundo de desenho em desenho”.>

“A ideia é a gente registrar o cotidiano das pessoas, as paisagens urbanas, tanto internas, quanto externas. Normalmente a gente define um local para fazer um encontro. E cada um escolhe um ângulo que deseja para fazer aquele registro. Além disso, a pessoa escolhe também o material que o desenho será feito”, destaca Carla. >

Desenho feito durante um encontro do Urban Sketchers Vitória Crédito: Ramon Porto

Preparação para o 100º encontro de desenho ao ar livre

Para celebrar a marca do 100º encontro, os organizadores escolheram o Centro de Vitória como cenário para as ilustrações, valorizando o patrimônio arquitetônico e cultural da região. O evento será aberto ao público e promete reunir veteranos e novos participantes para mais uma experiência de troca e aprendizado por meio do desenho.>

Aquarela é um dos métodos utilizados por alguns participantes do Urban Sketchers Crédito: Ramon Porto

Os encontros do Urban Sketchers Vitória são uma oportunidade única para observar a cidade sob novas perspectivas e compartilhar experiências artísticas em um ambiente descontraído e colaborativo. A expectativa é de que o evento de junho seja um marco na trajetória do grupo na capital capixaba.>

O Parque Moscoso foi um dos locais escolhidos pelo grupo Urban Sketchers Vitória Crédito: Ramon Porto

