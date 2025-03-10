Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Pequena Lo apresenta palestra gratuita em Vitória durante festival de inclusão
Festival PCD

Pequena Lo apresenta palestra gratuita em Vitória durante festival de inclusão

Festival PCD - Pinta, Canta e Dança 2025 acontece na Casa da Música Sônia Cabral a partir desta segunda-feira (10)
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 10 de Março de 2025 às 10:40

Pequena Lo apresenta palestra gratuita em Vitória
Pequena Lo apresenta palestra gratuita em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram/@_pequenalo
A inclusão e a acessibilidade serão celebradas no Festival PCD - Pinta, Canta e Dança 2025, que acontece na Casa da Música Sônia Cabral, em Vitória, a partir desta segunda-feira (10). O evento, totalmente gratuito, segue até quinta-feira (14), trazendo uma programação especial com palestras, oficinas culturais e ações voltadas à empregabilidade de pessoas com deficiência.
Uma das grandes atrações desta edição será a influencer e humorista Pequena Lo, que apresenta a palestra “O segredo da criatividade: De Lorrane a Pequena Lo” no dia 12 de março. Com mais de 4,3 milhões de seguidores no Instagram, a psicóloga, escritora e comediante Lorrane Silva compartilhará sua trajetória, abordando como criatividade e diversidade podem transformar vidas e impactar a sociedade.
Influencer Pequena Lô
Influencer Pequena Lô Crédito: Divulgação
Além da participação de Pequena Lo, o festival também trará no mesmo dia a palestra “Cultura de Inclusão como Estratégia para a Empregabilidade e Transformação no Mercado de Trabalho”, ministrada por Josy Santos, Diretora de Diversidade, Equidade e Inclusão da ABRH-ES. A discussão abordará a importância da inclusão como diferencial competitivo no mercado de trabalho e apresentará cases de empresas que adotaram políticas bem-sucedidas de diversidade.

Programação Inclusiva e Banco de Talentos

O Festival PCD oferecerá oficinas de arte urbana, expressão corporal e música, voltadas para 60 pessoas com deficiência da Grande Vitória, além de uma mostra de cinema e outras atividades culturais.
Uma das novidades deste ano é o lançamento do Banco de Talentos PCD, um projeto que busca conectar profissionais com deficiência a empresas parceiras do evento. As inscrições para envio de currículos ficam abertas até 12 de abril, por este link (acesse).
Os ingressos para as palestras estarão disponíveis a partir das 12h do dia 11 de março, pelo Sympla.

Veja Também

A trajetória da capixaba Lorena Pires: raízes quilombolas e o sonho da música em Paris

Marco Luque se apresenta em Vitória com ingressos a partir de R$ 50

De Grupo Curtição a Gabriela Brown: os lançamentos capixabas do "Tocou, Pocou"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O império empresarial bilionário da elite secreta de Cuba
Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados