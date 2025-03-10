Pequena Lo apresenta palestra gratuita em Vitória durante festival de inclusão

Pequena Lo apresenta palestra gratuita em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram/@_pequenalo

A inclusão e a acessibilidade serão celebradas no Festival PCD - Pinta, Canta e Dança 2025, que acontece na Casa da Música Sônia Cabral, em Vitória, a partir desta segunda-feira (10). O evento, totalmente gratuito, segue até quinta-feira (14), trazendo uma programação especial com palestras, oficinas culturais e ações voltadas à empregabilidade de pessoas com deficiência.

Uma das grandes atrações desta edição será a influencer e humorista Pequena Lo, que apresenta a palestra “O segredo da criatividade: De Lorrane a Pequena Lo” no dia 12 de março. Com mais de 4,3 milhões de seguidores no Instagram, a psicóloga, escritora e comediante Lorrane Silva compartilhará sua trajetória, abordando como criatividade e diversidade podem transformar vidas e impactar a sociedade.

Influencer Pequena Lô Crédito: Divulgação

Além da participação de Pequena Lo, o festival também trará no mesmo dia a palestra “Cultura de Inclusão como Estratégia para a Empregabilidade e Transformação no Mercado de Trabalho”, ministrada por Josy Santos, Diretora de Diversidade, Equidade e Inclusão da ABRH-ES. A discussão abordará a importância da inclusão como diferencial competitivo no mercado de trabalho e apresentará cases de empresas que adotaram políticas bem-sucedidas de diversidade.

Programação Inclusiva e Banco de Talentos

O Festival PCD oferecerá oficinas de arte urbana, expressão corporal e música, voltadas para 60 pessoas com deficiência da Grande Vitória, além de uma mostra de cinema e outras atividades culturais.

Uma das novidades deste ano é o lançamento do Banco de Talentos PCD, um projeto que busca conectar profissionais com deficiência a empresas parceiras do evento. As inscrições para envio de currículos ficam abertas até 12 de abril, por este link ( acesse ).