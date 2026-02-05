"O brasileiro é de fé e de família", diz Felipe Nunes no Diálogos da Rede Gazeta

Foi uma aula de Brasil aplaudida de pé. Assim terminou a primeira edição projeto Diálogos 2026 da Rede Gazeta, que lotou o auditório da empresa, em Vitória, com o lançamento do livro "Brasil no Espelho", do cientista político e CEO da Quaest, renomada empresa de pesquisa e inteligência de dados, Felipe Nunes, nesta quarta-feira (04).



Em sua apresentação, Felipe mostrou os principais achados do livro e dados sobre comportamento, valores e percepções da sociedade brasileira. Uma delas é: "O brasileiro é de fé e de família. Deus e a família são inegocíaveis para o povo. Neles, o brasileiro confio", disse o painelista, que também autografou sua obra para convidados da Gazeta.