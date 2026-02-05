"O brasileiro é de fé e de família", diz Felipe Nunes no Diálogos da Rede Gazeta

O governador Renato Casagrande, os mediadores Abdo Filho e Dani Abreu, Marcello Moraes, o autor de Brasil no Espelho Felipe Nunes e o presidente da Assembleia Legislativa do ES, Marcelo Santos: abertura do Diálogos.AG 2026, na Rede Gazeta. Crédito: Arthur Louzada
Foi uma aula de Brasil aplaudida de pé. Assim terminou a primeira edição projeto Diálogos 2026 da Rede Gazeta, que lotou o auditório da empresa, em Vitória, com o lançamento do livro "Brasil no Espelho", do cientista político e CEO da Quaest, renomada empresa de pesquisa e inteligência de dados, Felipe Nunes, nesta quarta-feira (04).
Em sua apresentação, Felipe mostrou os principais achados do livro e dados sobre comportamento, valores e percepções da sociedade brasileira. Uma delas é: "O brasileiro é de fé e de família. Deus e a família são inegocíaveis para o povo. Neles, o brasileiro confio", disse o painelista, que também autografou sua obra para convidados da Gazeta.
O debate, com perguntas da plateia, foi mediado pelos jornalistas Dani Abreu, apresentadora do Boa Noite ES, e Abdo Filho, colunista de Economia e Negócios da Rede Gazeta.
A ideia do encontro foi ampliar o debate sobre como as informações do livro podem orientar decisões e estratégias em diferentes segmentos da economia e política nacional.
Os diretores da Rede Gazeta, Marcello Moraes e Bruno Passoni, receberam o governador Renato Casagrande, o presidente do Banestes Amarildo Casagrande, o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, os prefeitos de Vila Velha e Serra, Arnaldinho Borgo e Weverson Meireles, além de empresários e executivos.
Felipe Nunes e Renato Casagrande. Crédito: Arthur Louzada
Fabiano Pimentel e Amarildo Casagrande. Crédito: Arthur Louzada
Arnaldinho Borgo, Marcelo Santos, Paulo Baraona Marcello Moraes, Renato Casagrande, Marcello Moraes e Weverson Meireles. Crédito: Arthur Louzada
Giliard Ferreira, Marcello Moraes, Bruno Chieppe, Bruno Passoni. Crédito: Arthur Louzada
Luiz Toniato, Richardson Schmittel, Cezar Bressan, Marcus Magalhães e Geraldo Schuller. Crédito: Arthur Louzada
Alexandre Schubert, Jose Luiz Kfuri e Manoel Dias. Crédito: Arthur Louzada
Flavia Mignon e Raphael Marques. Crédito: Arthur Louzada
José Luiz Kfuri, Getulio Azevedo e Otacílio Pedrinha. Crédito: Arthur Louzada
Rimaldo Sá, Bruno Passoni e João Bosco. Crédito: Arthur Louzada
Cintia Dias e Eugenio Fonseca. Crédito: Arthur Louzada
Diálogos AG - Brasil no Espelho
