"O brasileiro é de fé e de família", diz Felipe Nunes no Diálogos da Rede Gazeta

Vitória
Publicado em 05/02/2026 às 03h00
Renato Casagrande, Abdo Filho, Dani Abreu, Marcello Moraes, Felipe Nunes e Marcelo Santos

O governador Renato Casagrande, os mediadores Abdo Filho e  Dani Abreu, Marcello Moraes, o autor de Brasil no Espelho Felipe Nunes e  o presidente da Assembleia Legislativa do ES, Marcelo Santos: abertura do Diálogos.AG 2026, na Rede Gazeta. Crédito: Arthur Louzada

Foi uma aula de Brasil aplaudida de pé.  Assim terminou a primeira edição projeto Diálogos 2026 da Rede Gazeta, que lotou o auditório da empresa, em Vitória, com o lançamento do livro "Brasil no Espelho", do cientista político e CEO da Quaest,  renomada empresa de pesquisa e inteligência de dados, Felipe Nunes, nesta quarta-feira (04).  

Em sua apresentação, Felipe mostrou os principais achados do livro e dados sobre comportamento, valores e percepções da sociedade brasileira. Uma delas é: "O brasileiro é de fé e de família. Deus e a família são inegocíaveis para o povo. Neles, o brasileiro confio", disse o painelista, que também autografou sua obra para convidados da Gazeta. 

O debate, com perguntas da plateia, foi mediado pelos jornalistas Dani Abreu, apresentadora do Boa Noite ES, e Abdo Filho, colunista de Economia e Negócios da Rede Gazeta. 

A ideia do encontro foi ampliar o debate sobre como as informações do livro  podem orientar decisões e estratégias em diferentes segmentos da economia e política nacional. 

Os diretores da Rede Gazeta, Marcello Moraes e Bruno Passoni, receberam o governador Renato Casagrande, o presidente do Banestes Amarildo Casagrande, o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos, os prefeitos de Vila Velha e Serra, Arnaldinho Borgo e Weverson Meireles, além de empresários e executivos. 

Um retrato inédito do brasileiro

Em "Brasil no espelho", o cientista político Felipe Nunes apresenta um retrato inédito e profundo do brasileiro contemporâneo. A partir de uma ampla pesquisa, o livro revela como os cidadãos deste país diverso - que muda depressa, às vezes de forma abrupta - se veem, o que pensam, temem e desejam. Desde a onda de protestos de 2013, o Brasil vive intensas transformações sociais, políticas e culturais. Nesta obra, o leitor encontra uma análise precisa dessas mudanças - e das crenças, valores e contradições que moldam a identidade coletiva do país. Mais do que um diagnóstico, Brasil no espelho oferece uma reflexão essencial sobre como nossos traços culturais e comportamentais influenciam o desenvolvimento nacional, apontando caminhos para políticas públicas, negócios e para o futuro que queremos construir. Leitura indispensável para estudiosos, empreendedores, profissionais de marketing e todos que desejam compreender o Brasil e seu povo em profundidade.

Felipe Nunes e Renato Casagrande

Felipe Nunes e Renato Casagrande. Crédito: Arthur Louzada

Fabiano Pimentel e Amarildo Casagrande

Fabiano Pimentel e Amarildo Casagrande. Crédito: Arthur Louzada

Arnaldinho Borgo, Marcelo Santos, Paulo Baraona, Marcello Moraes, Renato Casagrande, Marcello Moraes e Weverson Meireles

Arnaldinho Borgo, Marcelo Santos, Paulo Baraona Marcello Moraes,  Renato Casagrande, Marcello Moraes e Weverson Meireles. Crédito: Arthur Louzada

Giliard Ferreira, Marcello Moraes, Bruno Chieppe, Bruno Passoni

Giliard Ferreira, Marcello Moraes, Bruno Chieppe, Bruno Passoni. Crédito: Arthur Louzada

Luiz Toniato, Richardson Schmittel, Marcus Magalhães e Geraldo Schuller

Luiz Toniato, Richardson Schmittel, Cezar Bressan, Marcus Magalhães e Geraldo Schuller. Crédito: Arthur Louzada

Alexandre Schubert, Jose Luiz Kfuri e Manoel Dias

Alexandre Schubert, Jose Luiz Kfuri e Manoel Dias. Crédito: Arthur Louzada

Flavia Mignon e Raphael Marques

Flavia Mignon e Raphael Marques. Crédito: Arthur Louzada

José Luiz Kfuri, Getulio Azevedo e Otacílio Pedrinha

José Luiz Kfuri, Getulio Azevedo e Otacílio Pedrinha. Crédito: Arthur Louzada

Rimaldo Sá, Bruno Passoni e João Bosco

Rimaldo Sá, Bruno Passoni e João Bosco. Crédito: Arthur Louzada

Cintia Dias e Eugenio Fonseca

Cintia Dias e Eugenio Fonseca. Crédito: Arthur Louzada

Diálogos AG - Brasil no Espelho

Giliard Ferreira, Luiz Toniato, Arnaldinho Borgo, Felicio Correa e Otacilio Pedrinha
Giliard Ferreira, Luiz Toniato, Arnaldinho Borgo, Felicio Correa e Otacilio Pedrinha. Arthur Louzada
André Hees, Fernanda Queiroz e Alvaro Duboc
André Hees, Fernanda Queiroz e Alvaro Duboc. Arthur Louzada
Antonio Marcus Machado e Bruno Tommasi
Antonio Marcus Machado e Bruno Tommasi. Arthur Louzada
Gabriela Mignone, Leo Nunes, Eliza Frizera e  Marcelo Santos
Gabriela Mignone, Leo Nunes, Eliza Frizera e  Marcelo Santos. Arthur Louzada
Leo Nunes, Pablo Lira, Moacir Lellis e Marcelo Santos
Leo Nunes, Pablo Lira, Moacir Lellis e Marcelo Santos. Arthur Louzada
Brasil no Espelho
Brasil no Espelho. Arthur Louzada
Rodolfo Harckbart e Amarildo Casagrande
Rodolfo Harckbart e Amarildo Casagrande. Arthur Louzada
João Bosco e Ilda Castro
JOão Bosco e Ilda Castro. Arthur Louzada
Fabiano Pimentel e Eugênio Fonseca
Fabiano Pimentel e Eugênio Fonseca. Arthur Louzada
Richardson Schmittel e Geraldo Schuller
Richardson Schmittel e Geraldo Schuller. Arthur Louzada
Luiz Toniato, Richardson Schmittel, Marcus Magalhães e Geraldo Schuller
Luciana Almeida e Leo Davel. Arthur Louzada
Luiz Toniato, Richardson Schmittel, Marcus Magalhães e Geraldo Schuller
Luiz Toniato, Richardson Schmittel, Marcus Magalhães e Geraldo Schuller. Arthur Louzada
Fabiano Pimentel e Amarildo Casagrande
Fabiano Pimentel e Amarildo Casagrande. Arthur Louzada
Cintia Dias e Eugenio Fonseca
Cintia Dias e Eugenio Fonseca. Arthur Louzada
Rimaldo Sá, Bruno Passoni e João Bosco
Rimaldo Sá, Bruno Passoni e João Bosco. Arthur Louzada
Alexandre Schubert, Jose Luiz Kfuri e Manoel Dias
Alexandre Schubert, Jose Luiz Kfuri e Manoel Dias. Arthur Louzada
Abdo Filho e Amarildo Casagrande
Abdo Filho e Amarildo Casagrande. Arthur Louzada
Marcelo Santos, Abdo Filho e Amarildo Casagrande
Marcelo Santos, Abdo Filho e Amarildo Casagrande. Arthur Louzada
Renato Casagrande e Arnaldinho Borgo
Renato Casagrande e Arnaldinho Borgo. Arthur Louzada
Arnaldinho Borgo, Marcelo Santos, Paulo Baraona, Marcello Moraes, Renato Casagrande, Marcello Moraes e Weverson Meireles
Bruno Passoni, Arnaldinho Borgo, Marcelo Santos, Paulo Baraona, Amarildo Casagrande, Renato Casagrande, Marcello Moraes e Weverson Meireles. Arthur Louzada
Bruno Passoni, Arnaldinho Borgo, Marcelo Santos, Paulo Baraona, Amarildo Casagrande, Renato Casagrande, Marcello Moraes e Weverson Meireles
Bruno Passoni, Arnaldinho Borgo, Marcelo Santos, Paulo Baraona, Amarildo Casagrande, Renato Casagrande, Marcello Moraes e Weverson Meireles. Arthur Louzada
Felipe Nunes
Felipe Nunes. Arthur Louzada
Felipe Nunes e Bruno Araújo
Felipe Nunes e Bruno Araújo. Arthur Louzada
Equipe Rede Gazeta com Felipe Nunes
Equipe Rede Gazeta com Felipe Nunes. Arthur Louzada
Felipe Nunes
Felipe Nunes. Arthur Louzada
Gualberto
João Gualberto e Fabricio Noronha. Arthur Louzada
André Hees, Joyce Meriguetti e Helinho Gualberto
André Hees, Joyce Meriguetti e Helinho Gualberto. Arthur Louzada
Léo Davel e Felipe Nunes
Léo Davel e Felipe Nunes. Arthur Louzada
Renato Casagrande, Abdo Filho, Dani Abreu, Marcello Moraes, Felipe Nunes e Marcelo Santos
Renato Casagrande, Abdo Filho, Dani Abreu, Marcello Moraes, Felipe Nunes e Marcelo Santos. Arthur Louzada
Giliard Ferreira, Marcello Moraes, Bruno Chieppe, Bruno Passoni
Giliard Ferreira, Marcello Moraes, Bruno Chieppe, Bruno Passoni. Arthur Louzada
Felipe Nunes e Renato Casagrande
Felipe Nunes e Renato Casagrande. Arthur Louzada
Renato Casagrande e Fabricio Noronha
Renato Casagrande e Fabricio Noronha. Arthur Louzada
Felipe Nunes e Renato Casagrande
Felipe Nunes e Renato Casagrande. Arthur Louzada
Liemar Pretti, Giliard Ferreira
Liemar Pretti, Giliard Ferreira. Arthur Louzada
Mariana Perini, Luciana Almeida, Renata Rasseli e Lethicia Ribeiro
Mariana Perini, Luciana Almeida, Renata Rasseli e Lethicia Ribeiro. Arthur Louzada
Vinicius Viana, Philipe Ferreira, Mariana Perini, Renata Rasseli e Gabriel Mazim
Vinicius Viana, Philipe Ferreira, Mariana Perini, Renata Rasseli e Gabriel Mazim. Arthur Louzada
Luciana Almeida, Mariana Perini e Renata Rasseli
Luciana Almeida, Mariana Perini e Renata Rasseli. Arthur Louzada
