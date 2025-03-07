Marco Luque se apresenta em Vitória com ingressos a partir de R$ 50

O ator e humorista Marco Luque Crédito: Divulgação

O humorista Marco Luque desembarca em terras capixabas para apresentar seu novo espetáculo “É disso que eu tô falando”, que promete arrancar boas risadas do público. As apresentações acontecem no próximo sábado (15), às 20h, e domingo (16), às 17h, no Teatro Universitário da Ufes.

Após três anos em turnê com o show “Dilatados”, Luque traz uma nova proposta com textos inéditos, revivendo quatro dos personagens mais queridos de sua carreira: Jackson Faive, Mustafary, Mary Help e Silas Simplesmente. Cada um deles ganha uma nova roupagem e histórias ainda mais inusitadas, garantindo momentos de humor e identificação com o dia a dia do brasileiro.

O motoboy paulistano Jackson Faive retorna com sua irreverência e expressões típicas das ruas. Já Silas Simplesmente, o taxista, diverte o público com reflexões sobre suas aventuras no trânsito e relacionamentos frustrados. A desastrada diarista Mary Help promete arrancar gargalhadas com suas histórias de trabalho e dicas irreverentes, enquanto o rastafari pseudo-ambientalista Mustafary surge com filosofias excêntricas e soluções questionáveis para os problemas do mundo.

Com criação e direção de Marco Luque e Guilherme Rocha, o espetáculo aposta na versatilidade do comediante para proporcionar uma experiência leve e divertida para todas as idades. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla, a partir de R$ 50.

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