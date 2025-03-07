Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Marco Luque se apresenta em Vitória com ingressos a partir de R$ 50
Novo show

Marco Luque se apresenta em Vitória com ingressos a partir de R$ 50

Após três anos em turnê com o show “Dilatados”, Luque traz uma nova proposta com textos inéditos em no espetáculo “É disso que eu tô falando”
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Março de 2025 às 10:00

Outro espetáculo que chega ao Estado é “Dilatados”, que traz o ator e humorista Marco Luque
O ator e humorista Marco Luque Crédito: Divulgação
O humorista Marco Luque desembarca em terras capixabas para apresentar seu novo espetáculo “É disso que eu tô falando”, que promete arrancar boas risadas do público. As apresentações acontecem no próximo sábado (15), às 20h, e domingo (16), às 17h, no Teatro Universitário da Ufes.
Após três anos em turnê com o show “Dilatados”, Luque traz uma nova proposta com textos inéditos, revivendo quatro dos personagens mais queridos de sua carreira: Jackson Faive, Mustafary, Mary Help e Silas Simplesmente. Cada um deles ganha uma nova roupagem e histórias ainda mais inusitadas, garantindo momentos de humor e identificação com o dia a dia do brasileiro.
O motoboy paulistano Jackson Faive retorna com sua irreverência e expressões típicas das ruas. Já Silas Simplesmente, o taxista, diverte o público com reflexões sobre suas aventuras no trânsito e relacionamentos frustrados. A desastrada diarista Mary Help promete arrancar gargalhadas com suas histórias de trabalho e dicas irreverentes, enquanto o rastafari pseudo-ambientalista Mustafary surge com filosofias excêntricas e soluções questionáveis para os problemas do mundo.
Com criação e direção de Marco Luque e Guilherme Rocha, o espetáculo aposta na versatilidade do comediante para proporcionar uma experiência leve e divertida para todas as idades. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla, a partir de R$ 50.

SERVIÇO

  • "É disso que eu tô falando”
  • Data: 15 (sábado) e 16 (domingo) de março
  • Horário: Sábado (15) às 20h e domingo às 17h
  • Local: Teatro UniversitárioEndereço: Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória - ES, 29075-910Ingressos:
  • PLATEIA A: R$ 70 (meia entrada) e R$ 140 (inteira) / PLATEIA B: R$ 60 (meia entrada) e R$ 120 (inteira) / MEZANINO: R$ 50 (meia entrada) e R$ 100 (inteira)
  • Vendas: Site Sympla
  • Duração: 80 minutos
  • Classificação indicativa: 14 anos
  • Gênero: Comédia

Veja Também

Campeã do carnaval, Boa Vista anima o Parque Cultural Casa do Governador

De Grupo Curtição a Gabriela Brown: os lançamentos capixabas do "Tocou, Pocou"

Planetário móvel digital chega a Vila Velha com entrada gratuita

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura teatro Teatro da Ufes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Irã volta a fechar o Estreito de Ormuz em resposta ao bloqueio dos EUA a seus portos, diz mídia estatal
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados