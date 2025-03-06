Campeã do carnaval, Boa Vista anima o Parque Cultural Casa do Governador

Campeã do Carnaval de Vitória 2025, a Independente de Boa Vista vai sacudir o público com muito samba no pé e a energia contagiante da Bateria Águia Furiosa no Parque Aberto, no Parque Cultural da Casa do Governador, em Vila Velha, neste domingo (9), com entrada gratuita.
Serão disponibilizados 2.500 ingressos. A grande atração do dia será a apresentação da Independente de Boa Vista. Com o enredo “Os Olhos do Mundo – Assombros de Sebastião Salgado”, a agremiação de Cariacica emocionou o público no Sambão do Povo com um desfile vibrante e um samba-enredo envolvente.
No Parque Cultural, os visitantes poderão curtir a energia contagiante da Bateria Águia Furiosa e a potente voz do intérprete Emerson Xumbrega.
Outro destaque do evento será o Bloco SambaJU, projeto liderado pela cantora Juana Zanchetta, que traz um repertório variado, mesclando clássicos do samba com sucessos contemporâneos.
Além das apresentações musicais, o Parque Aberto contará com uma programação diversificada para toda a família. Entre as atividades oferecidas, estão sessões de ashtanga yoga, visita mediada ao parque e a oficina infantil Brincarte. O público também poderá conferir a Feira Curva, que reunirá expositores da economia criativa, como Amanga.Art, Biscoito di Casa, Cumaru, Chão de Casa e Mandabiju.
Já para os amantes da gastronomia, a praça de alimentação contará com opções variadas, incluindo food trucks como Cervejaria Bigos, Cervejaria Kingbier, Crepezada, Brasa Urbana, Llamas, Marido Prendado, Pastel & Cana e Summer Drinks.
PROGRAMAÇÃO
- Dia Inteiro: Feira Curva e food Trucks
- Atrações
- 8h20 - Ashtanga Yoga com Taysa Machado
- 9h30 – Visita mediada
- 10h – oficina Brincarte com Natalie Mirêdia
- 11h30 – SambaJU
- 13h - Apresentação da Independente de Boa Vista
SERVIÇO
- Parque Aberto – Parque Cultural Casa do Governador
- Endereço: rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha
- Data: domingo, 09 de março
- Horário: das 8h às 15h, com última entrada às 14h
- Ingressos gratuitos: Link aqui