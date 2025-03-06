Campeã do carnaval, Boa Vista anima o Parque Cultural Casa do Governador

Boa Vista - Carnaval 2025 Crédito: Rodrigo Gavini

Independente de Boa Vista vai sacudir o público com muito samba no pé e a energia contagiante da Bateria Águia Furiosa no Parque Aberto, no Parque Cultural da Casa do Governador, em Campeã do Carnaval de Vitória 2025, avai sacudir o público com muito samba no pé e a energia contagiante da Bateria Águia Furiosa no Parque Aberto, no, em Vila Velha , neste domingo (9), com entrada gratuita.

Serão disponibilizados 2.500 ingressos. A grande atração do dia será a apresentação da Independente de Boa Vista. Com o enredo “Os Olhos do Mundo – Assombros de Sebastião Salgado”, a agremiação de Cariacica emocionou o público no Sambão do Povo com um desfile vibrante e um samba-enredo envolvente.

No Parque Cultural, os visitantes poderão curtir a energia contagiante da Bateria Águia Furiosa e a potente voz do intérprete Emerson Xumbrega.

Desfile da Boa Vista, Sambão do Povo Crédito: Ricardo Medeiros

Outro destaque do evento será o Bloco SambaJU, projeto liderado pela cantora Juana Zanchetta, que traz um repertório variado, mesclando clássicos do samba com sucessos contemporâneos.

Além das apresentações musicais, o Parque Aberto contará com uma programação diversificada para toda a família. Entre as atividades oferecidas, estão sessões de ashtanga yoga, visita mediada ao parque e a oficina infantil Brincarte. O público também poderá conferir a Feira Curva, que reunirá expositores da economia criativa, como Amanga.Art, Biscoito di Casa, Cumaru, Chão de Casa e Mandabiju.

Desfile da Boa Vista, Sambão do Povo Crédito: Ricardo Medeiros

Já para os amantes da gastronomia, a praça de alimentação contará com opções variadas, incluindo food trucks como Cervejaria Bigos, Cervejaria Kingbier, Crepezada, Brasa Urbana, Llamas, Marido Prendado, Pastel & Cana e Summer Drinks.

PROGRAMAÇÃO

Dia Inteiro: Feira Curva e food Trucks

Atrações

8h20 - Ashtanga Yoga com Taysa Machado

9h30 – Visita mediada

10h – oficina Brincarte com Natalie Mirêdia

11h30 – SambaJU

13h - Apresentação da Independente de Boa Vista

SERVIÇO

Parque Aberto – Parque Cultural Casa do Governador

Endereço: rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha

rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha Data: domingo, 09 de março

domingo, 09 de março Horário: das 8h às 15h, com última entrada às 14h

das 8h às 15h, com última entrada às 14h Ingressos gratuitos: Link aqui

Relembre como foi o desfile da Boa Vista no Sambão do Povo