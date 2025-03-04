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Bloco Surpresa, na Barra do Jucu, teve homenagem e sátira a Elon Musk

Com o tema “Marujada Surpresa: o Carnaval de Congo da Barra do Jucu”, o bloco homenageou, nesta terça-feira (4), a professora Marina Sampaio
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 04 de Março de 2025 às 17:38

A programação de carnaval pela Grande Vitória chegou ao último dia nesta terça-feira (4) com mais um desfile do Bloco Surpresa, na Barra do Jucu, em Vila Velha. Conhecido pela irreverência, o bloco levou para a Avenida Anderssem Fidalgo Pereira uma sátira do empresário Elon Musk. Desta vez, porém, foi o início do cortejo que tocou o coração da comunidade.
Com o tema “Marujada Surpresa: o Carnaval de Congo da Barra do Jucu”, o bloco homenageou uma figura importante para a cultura local: Marina Sampaio. Devota de São Benedito, a professora morreu no dia 3 de janeiro deste ano e deixou uma marca na região. Sua memória foi preservada no barco que puxava o cortejo e na música “Marina, Filha de Gerações”, composta por Carlos Magno, um dos organizadores do bloco.
Bloco Surpresa, na Barra do Jucu, homenageou a professora Marina Sampaio
Bloco Surpresa, na Barra do Jucu, homenageou a professora Marina Sampaio Crédito: Carlos Alberto Silva
“É uma sensação maravilhosa. Ontem, fez dois meses que ela morreu. A cultura da Barra é a cultura do congo não pode morrer”, destacou Michelle Vieira, uma das integrantes da ala que homenageava a professora. “É a nossa rainha do Congo”, completou a foliã Maria Batista.
“O trabalho de pertencimento com a comunidade é muito importante. O Bloco Surpresa sempre foi trabalhado pelo barrense, pela comunidade, ao longo dos 40 anos. Então, nada melhor do que também homenagear as pessoas que estão entre a gente, e a nossa manifestação cultural maior, que é o congo”, destacou Raul Mesquita, diretor de carnaval do bloco.
Neste ano, o Bloco Surpresa contou com recursos da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), o que permitiu uma estrutura completa para o carnaval barrense. Além das alas e alegorias, também foi possível oferecer área kids e de alimentação, shows e oficinas para a população.
Bloco Surpresa, na Barra do Jucu, homenageou a professora Marina Sampaio
Bloco Surpresa, na Barra do Jucu, homenageou a professora Marina Sampaio Crédito: Carlos Alberto Silva

AINDA IRREVERENTE

Mais do que um cortejo, o Bloco Surpresa busca realizar um teatro carnavalesco - como os próprios integrantes definem. Todo ano, os organizadores escolhem um tema que tenha relação com a comunidade e que chame a atenção do poder público. Desta vez, a sátira foi com o empresário Elon Musk.
“Ele quer saber como chega em Marte, só que a banda Casaca já chegou em 2004. Ele está vindo aqui para a Barra para saber como o barrense foi pra Marte e ele ainda não”, disse Raul Mesquista, diretor de carnaval do Bloco Surpresa.
Bloco Surpresa, na Barra do Jucu, homenageou a professora Marina Sampaio
Bloco Surpresa, na Barra do Jucu, homenageou a professora Marina Sampaio Crédito: Carlos Alberto Silva
O episódio a que Raul se refere ocorreu no dia 10 de janeiro de 2004. A sonda Sprit estava em Marte e foi “acordada” pela música “Da da da”, composta por Renato Casanova, da banda Casaca. O robô também foi homenageado no cortejo com uma ala e uma alegoria próprias.
Para encerrar a programação deste carnaval - e explicar a Musk como o congo já chegou em Marte -, a banda se apresenta logo em seguida do bloco, a partir das 17h30, na praça Pedro Valadares.

Bloco Surpresa, na Barra do Jucu, faz homenagem à professora Marina Sampaio

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