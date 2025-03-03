Bloco Vai Que Gama lota Centro de Vitória na tarde desta segunda (3)

Bloco Vai que Gama, no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A tarde desta segunda (3) seguiu agitada - e quente - pelas ruas do Centro de Vitória. Na rua Gama Rosa, o tradicional bloco Vai Que Gama reuniu foliões com uma banda de marchinhas. Até às 19h, apaixonados pelo carnaval seguem agitando a via, que está fechada para a travessia de veículos.

As altas temperaturas também marcaram o período da tarde. De um dos prédios, um folião usou a mangueira para refrescar a galera - ato comemorado por todos. Aliás, o calor também serviu como inspiração de fantasia.

Foi o caso da Carol Guterres (30) e do Arthur Emery (31). Noivos, os dois casam na sexta-feira (7) pós Carnaval. Para celebrar o amor, o verão e a folia, que tal unir realizar uma despedida de solteiro em um bloco, com direito à fantasia em grupo? Foi essa a ideia que o casal de noivos teve.

A Carol aproveitou uma inspiração na internet para reunir todos os amigos na brincadeira. Foram 15 pessoas vestidas como se tivessem acabado de sair do banho, enquanto a noiva interpretava a banheira.

Eu vi no Pinterest e os meus amigos já iam vir de toalha... aproveitei para fazer meu próprio bloco e a minha despedida de solteira"

Bloco Vai que Gama, no Centro de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

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