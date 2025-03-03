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Tá calor!

Morador tenta aliviar calor de foliões em Vitória jogando água do alto do prédio

Cena chamou atenção de quem passou pelo bloco Vai Que Gama, na tarde desta segunda-feira (3), no Centro de Vitória
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 03 de Março de 2025 às 17:52

Morador tenta aliviar calor de foliões em Vitória jogando água do alto do prédio
Morador tenta aliviar calor de foliões em Vitória jogando água do alto do prédio Crédito: Beatriz Heleodoro/Ricardo Medeiros
Em meio ao forte calor do verão capixaba, um morador tentou amenizar o desconforto dos foliões ao jogar água do alto de um prédio no Centro de Vitória. O episódio aconteceu na tarde desta segunda-feira (3), durante o desfile do bloco Vai que Gama, em um dia em que os termômetros previam máxima de 33°C.
Utilizando uma mangueira, o morador lançou jatos d'água sobre os foliões que seguiam animados pelas ruas da capital. A atitude inusitada chamou a atenção e acabou sendo bem recebida por muitos participantes do bloco, que aproveitaram o refresco improvisado para se aliviar do calor intenso.
O Vai que Gama é um dos tradicionais blocos de rua de Vitória e reuniu uma multidão no centro da cidade. Com o calor forte, foliões buscaram formas de se refrescar, como o uso de leques e -claro - a água vinda do alto do prédio acabou se tornando uma aliada inesperada na festa.

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