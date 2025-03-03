Morador tenta aliviar calor de foliões em Vitória jogando água do alto do prédio Crédito: Beatriz Heleodoro/Ricardo Medeiros

Em meio ao forte calor do verão capixaba, um morador tentou amenizar o desconforto dos foliões ao jogar água do alto de um prédio no Centro de Vitória. O episódio aconteceu na tarde desta segunda-feira (3), durante o desfile do bloco Vai que Gama, em um dia em que os termômetros previam máxima de 33°C.

Utilizando uma mangueira, o morador lançou jatos d'água sobre os foliões que seguiam animados pelas ruas da capital. A atitude inusitada chamou a atenção e acabou sendo bem recebida por muitos participantes do bloco, que aproveitaram o refresco improvisado para se aliviar do calor intenso.