Macucos agita bloco de carnaval nesta segunda-feira (3): “Reggae turbinado”

Macucos celebra 25 anos Crédito: Divulgação / André Leão / Braza Estúdio

Reggae no carnaval? Isso mesmo, mas com uma pitada de axé. Essa é a energia do Bloco do Macucos, que promete agitar o Embrazado, em Vitória, nesta segunda-feira (3). A banda capixaba deve levar uma mistura única de ritmos, com o projeto TimbaMarley, que traz muito axé, samba-reggae e, claro, a essência do reggae turbinado que marca sua identidade.

O evento começa às 19h e também contará com apresentações do DJ Leandro Netto e do grupo Pedala Samba. O vocalista Fred Nery adianta que o público pode esperar um show cheio de swing e percussão: "A galera pode esperar muito axé, muita energia boa, muita dança. O TimbaMarley é isso, ele leva todo esse axé, toda essa energia para o palco”, destaca.

A gente leva alguns reggae para esse repertório, mas tudo no formato axé e de samba-reggae. Não é o reggae propriamente dito, é um reggae potencializado, turbinado, com dois percussionistas e metais"

Banda Macucos está lançando o EP "Onde Tudo Começou - Ao Vivo", disponível nas plataformas digitais Crédito: Rodrigo Pysi

A proposta do TimbaMarley, novo bloco que a banda traz ao carnaval capixaba, é justamente dar espaço ao reggae dentro da folia. "O TimbaMarley nasce para levar o reggae para as ruas, para a festa. E aí o reggae precisou de uma forcinha do axé, que tem tudo a ver. São dois ritmos que vêm caminhando juntos há muito tempo, então essa junção ficou muito legal", explica Fred.

Além de sucessos do Macucos, o repertório do bloco contará com clássicos do axé e do samba-reggae, incluindo hits de Timbalada, Olodum, Daniela Mercury e versões inusitadas de músicas de Bob Marley com arranjos carnavalescos. "Existem pouquíssimos projetos desse estilo por aqui, então estamos trazendo essa novidade. Vamos somar com mais músicos e colocar quatro músicas do Macucos no repertório", detalha o vocalista.

Os ingressos para o Bloco do Macucos já estão à venda pelo site Zig.Tickets. Para quem chegar cedo, há valores promocionais na lista, com entrada a R$ 20 (dinheiro) e R$ 25 (cartão) entre 19h e 20h30. Depois desse horário, os valores podem sofrer alteração.

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