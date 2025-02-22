Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura do país

5 curiosidades sobre o carnaval brasileiro

Ao longo dos séculos, a celebração passou por diversas mudanças até virar esse grandioso espetáculo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Fevereiro de 2025 às 07:30

O samba é um dos símbolos do Brasil e do Carnaval (Imagem: Celso Pupo | Shutterstock)
O samba é um dos símbolos do Brasil e do Carnaval Crédito: Imagem: Celso Pupo | Shutterstock
O Carnaval não é só um evento de cores e alegria, mas uma manifestação cultural cheia de detalhes curiosos. Ao longo dos anos, a festa passou por mudanças e acontecimentos marcantes que a influenciaram até se tornar o espetáculo grandioso de hoje que se vê em diversos estados brasileiros.
“O Carnaval no Brasil é sinônimo de festa, mas existem tradições e origens que muitos não conhecem, como o fato das rodas de samba serem, no início, ‘clandestinas’, e a origem das hoje tradicionais escolas de samba”, comentao professor de História Pedro Rennó, da plataforma Professor Ferretto.
Abaixo, Pedro Rennó lista 5 curiosidades inusitadas sobre o Carnaval. Confira!

Veja Também

Shopee revela produtos preferidos dos capixabas para o carnaval 2025

1. O primeiro Rei Momo do Brasil era magro

Figura icônica do Carnaval, o Rei Momo é sempre retratado como um homem gordo e sorridente, mas nem sempre foi assim. O primeiro a ocupar o posto no Brasil foi o cantor e compositor Silvio Caldas, em 1933, que tinha uma aparência esguia. A tradição de escolher alguém mais corpulento veio depois, associada à ideia de fartura e alegria. “A imagem do Rei Momo como um homem gordo e brincalhão só se consolidou anos depois. No início, a figura era mais simbólica do que padronizada”, explica Pedro Rennó.

2. O governo tentou mudar o Carnaval para junho

Em 1892, o governo brasileiro tentou transferir o Carnaval para junho, alegando que o clima mais ameno do inverno tornaria a festa mais agradável. A ideia não foi bem recebida pela população, e a tradição de comemorar o evento antes da Quaresma permaneceu. Curiosamente, naquele ano, houve duas celebrações: uma no período tradicional e outra na data sugerida pelo governo.
“O Carnaval está historicamente ligado ao calendário cristão, e a tentativa de mudança para junho mostrou o peso da cultura popular sobre decisões políticas”, analisa o professor.
Instrumentos como o pandeiro e o tambor eram vistos como ameaças à ordem política (Imagem: lhmfoto | Shutterstock)
Instrumentos como o pandeiro e o tambor eram vistos como ameaças à ordem política Crédito: Imagem: lhmfoto | Shutterstock

3. Samba já foi considerado marginalizado

Hoje, o samba é um dos símbolos do Brasil e do Carnaval , mas nem sempre foi assim. No início do século XX, esse ritmo era associado às camadas populares e chegou a ser perseguido pela polícia. Roda de samba era caso de repressão, e instrumentos como o pandeiro e o tambor eram vistos como ameaças à ordem pública. “O samba saiu da marginalização para se tornar um patrimônio nacional. Esse processo mostra como a cultura popular pode resistir e se impor ao longo do tempo”, afirma Pedro Rennó.

Veja Também

4 penteados práticos e estilosos para o Carnaval

4. A primeira escola de samba do Brasil teve um nome inusitado

A primeira escola de samba registrada no Brasil foi a “Deixa Falar”, criada em 1928 por sambistas do bairro do Estácio, no Rio de Janeiro. O termo “escola de samba” surgiu porque os integrantes se reuniam perto de uma escola normal e brincavam que estavam fundando uma “escola” de samba. “A criação da ‘Deixa Falar’ foi um marco, pois ajudou a organizar e dar identidade às agremiações carnavalescas, que antes eram apenas blocos de rua”, comenta o especialista.

5. Já houve um Carnaval sem música ao vivo no Rio de Janeiro

Em 1912, o Carnaval carioca foi marcado pelo silêncio. O motivo? O falecimento do Barão do Rio Branco dias antes da folia. O governo decretou luto e proibiu bandas de tocarem nas ruas. Mas os foliões deram um jeito: saíram com instrumentos de percussão e improvisaram batucadas, provando que o espírito carnavalesco não se cala.
“Essa história mostra que o Carnaval, mais do que uma festa, é uma manifestação espontânea do povo , que encontra maneiras criativas de celebrar mesmo diante de adversidades”, finaliza Pedro Rennó.
Por Yasmin Paneto

Veja Também

5 cuidados na hora de fantasiar os animais para o Carnaval

Penteados de Carnaval para cabelos crespos e cacheados

Como customizar seu abadá: 3 ideias fáceis e baratas para o carnaval

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carnaval Carnaval de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede do STF, em Brasília
Impasse sobre royalties do petróleo no STF precisa ser superado com a lógica
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte
Imagem de destaque
Jardim sensorial: veja como criar um espaço que ativa os sentidos humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados