Faça você mesmo

Como customizar seu abadá: 3 ideias fáceis e baratas para o carnaval

Para quem deixou para a última hora ou quer arrasar sem complicação, aprenda opções que você pode fazer em apenas 10 minutos

O Carnaval de Vitória já está chegando, e é hora dos preparativos! Glitter, fantasias, franjas, strass… quando o assunto é festa, mais é mais! Mas, junto com toda essa animação, sempre surge aquela dúvida: o que fazer com o abadá? >

Calma! Não vamos deixar você curtir com um abadá básico e sem graça! Para ajudar nessa missão, convidamos a designer de moda Alle Brito, que nos ensinou três modelos de customização fáceis, baratos e, principalmente, lindos. Certamente você vai brilhar no bloco, camarote ou pipoca. Confira! >

1. Top faixa

Simples e estiloso, o top faixa é uma opção perfeita para quem quer transformar o abadá sem complicação. Com apenas alguns cortes e ajustes, você garante um look moderno e fresquinho para o carnaval. Dica: combine com uma saia, shorts ou calça de cintura alta para garantir um look bapho! >