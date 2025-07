A elegância que não se pendura no cabide

Você gosta de ser bem tratado? Claro que sim. Mas… você é gentil? Gentileza não é fantasia para impressionar. Quem apenas finge elegância, não convence. Outro dia, em uma loja, agradeci à copeira pelo café e pela água. A moça me olhou surpresa. A vendedora comentou: “A maioria não agradece”. Fiquei sem entender. Como é possível alguém receber uma gentileza e não retribuir com um simples “obrigada”?

Ainda na loja, no provador ao lado, uma cliente deixou o espaço parecendo um vendaval: roupas caras jogadas no chão, nenhuma consideração. Como se educação não fizesse parte do figurino. E eu me pergunto: do que adianta vestir grife se você não sabe tratar gente?