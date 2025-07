Vamos dançar?

Dançar sempre foi meu jeito de me lembrar que estou viva. Crédito: Pressmaster/Shutterstock

Este ano celebrei meu aniversário da forma que mais me diverte: dançando. Quando a música começa, algo em mim desperta. Mexer o corpo, ativar memórias, deixar o pensamento fluir é como um ritual mágico que conecta corpo, mente e alma.



É o que chamam hoje de flow, esse estado de presença plena que, curiosamente, vem do inglês flourish, florescer.



A ciência já comprova os benefícios da dança. Mas, sinceramente, acho que eu já sabia disso lá atrás, nas festas de garagem, que depois viraram “americanas” e mais tarde, nas matinês e noites em tantas boates que tive a sorte de conhecer (obrigada por todas as pistas de dança, vida).