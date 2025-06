Puxadores de tapete: a política invisível que sabota equipes

Um leitor me escreveu algo que, infelizmente, é mais comum do que parece:



“Meu colega trata mal os funcionários, bajula os chefes e apresenta ideias do grupo como se fossem dele. O que fazer?”



Esse tipo de comportamento evidencia um problema silencioso em muitas empresas: a falta de olhar atento da liderança para os verdadeiros talentos. Quando se valoriza mais quem “encanta” do que quem entrega, o ambiente se torna fértil para jogos de vaidade, não de colaboração.