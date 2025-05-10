Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Beleza e comportamento

Cabelos: a moldura do seu estilo

Elegância capilar não está em seguir regras rígidas, mas sim em refletir cuidado e coerência com o estilo pessoal

Públicado em 

10 mai 2025 às 15:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Cabelo grisalho/Idosa/Chanel
Cabelos brancos têm sido exibidos com orgulho Crédito: Halfpoint/Shutterstock
Quando o assunto é elegância, os cabelos desempenham um papel fundamental. São a moldura do rosto e, como tal, merecem atenção especial. Muito se discute sobre idade ideal para certos estilos, se cabelos brancos são elegantes ou se há limites para ter cabelos longos. A verdade é simples: cabelo bonito é cabelo bem cuidado.
Não importa a idade — quem deseja manter os fios longos deve investir em hidratação e em um bom corte, que confere leveza e sofisticação ao visual. Já os cabelos brancos, cada vez mais assumidos com orgulho, têm seu charme e exigem cuidados específicos para não amarelar, o que pode passar uma imagem de desleixo.

Veja Também

Óculos escuros: estilo e proteção

Os tingidos também pedem atenção: independentemente da cor escolhida, a raiz precisa estar sempre retocada e o tom bem mantido. Nada é mais deselegante do que um cabelo mal pintado ou com aparência de abandono.
Elegância capilar não está em seguir regras rígidas, mas sim em refletir cuidado e coerência com o estilo pessoal. Afinal, tudo é questão de gosto — e ele é profundamente individual. O importante é que seus cabelos transmitam a melhor versão de você mesma: confiante, atenta e autêntica.
Até a próxima!

Veja Também

Como conviver com o ex no ambiente de trabalho

Habilidades sociais: o diferencial que vai além do currículo

Respeitar quem não gosta de animais: o limite do amor pelos pets

Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Tópicos Relacionados

Beleza Comportamento Cabelos Agfinde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados