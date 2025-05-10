Cabelos: a moldura do seu estilo

Cabelos brancos têm sido exibidos com orgulho Crédito: Halfpoint/Shutterstock

Quando o assunto é elegância, os cabelos desempenham um papel fundamental. São a moldura do rosto e, como tal, merecem atenção especial. Muito se discute sobre idade ideal para certos estilos, se cabelos brancos são elegantes ou se há limites para ter cabelos longos. A verdade é simples: cabelo bonito é cabelo bem cuidado.

Não importa a idade — quem deseja manter os fios longos deve investir em hidratação e em um bom corte, que confere leveza e sofisticação ao visual. Já os cabelos brancos, cada vez mais assumidos com orgulho, têm seu charme e exigem cuidados específicos para não amarelar, o que pode passar uma imagem de desleixo.

Os tingidos também pedem atenção: independentemente da cor escolhida, a raiz precisa estar sempre retocada e o tom bem mantido. Nada é mais deselegante do que um cabelo mal pintado ou com aparência de abandono.

Elegância capilar não está em seguir regras rígidas, mas sim em refletir cuidado e coerência com o estilo pessoal. Afinal, tudo é questão de gosto — e ele é profundamente individual. O importante é que seus cabelos transmitam a melhor versão de você mesma: confiante, atenta e autêntica.