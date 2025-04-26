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Comportamento

Como conviver com o ex no ambiente de trabalho

Um comportamento equilibrado evita fofocas, desgastes e prejuízos no desempenho profissional

Publicado em 26 de Abril de 2025 às 13:00

Publicado em 

26 abr 2025 às 13:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Reunião de trabalho
É preciso maturidade para conviver com o(a) ex no trabalho Crédito: Pixabay
Encerrar um relacionamento já é desafiador, mas a situação se complica quando a convivência continua no ambiente profissional. Quando não há distância física, é preciso maturidade emocional para atravessar essa fase com dignidade.
Se esse é o seu caso, sugiro que você estabeleça um plano de ação para manter a serenidade e preservar sua imagem. Um comportamento equilibrado evita fofocas, desgastes e prejuízos ao seu desempenho.
Enfrente a situação com naturalidade. Não delegue a outros o que cabe a você — interaja com profissionalismo, como faria com qualquer colega. Seja discreta: nada de confidenciar detalhes íntimos no ambiente de trabalho. Lembre-se de que ali há colegas, não necessariamente amigas.

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Manter a educação é essencial. Não é preciso ser gentil, mas ser cordial é sinal de elegância. Ignorar o outro completamente é imaturo; seja direta, objetiva e mantenha uma distância respeitosa. Não tente reatar laços de amizade neste momento: isso pode confundir os sentimentos e gerar ainda mais ruído.
E, por favor, evite discussões ou cenas — especialmente no ambiente profissional. Resolver conflitos com inteligência e fora do expediente é sinal de maturidade. Afinal, lidar com frustrações faz parte da vida adulta.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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