Como conviver com o ex no ambiente de trabalho

É preciso maturidade para conviver com o(a) ex no trabalho Crédito: Pixabay

Encerrar um relacionamento já é desafiador, mas a situação se complica quando a convivência continua no ambiente profissional. Quando não há distância física, é preciso maturidade emocional para atravessar essa fase com dignidade.

Se esse é o seu caso, sugiro que você estabeleça um plano de ação para manter a serenidade e preservar sua imagem. Um comportamento equilibrado evita fofocas, desgastes e prejuízos ao seu desempenho.

Enfrente a situação com naturalidade. Não delegue a outros o que cabe a você — interaja com profissionalismo, como faria com qualquer colega. Seja discreta: nada de confidenciar detalhes íntimos no ambiente de trabalho. Lembre-se de que ali há colegas, não necessariamente amigas.

Manter a educação é essencial. Não é preciso ser gentil, mas ser cordial é sinal de elegância. Ignorar o outro completamente é imaturo; seja direta, objetiva e mantenha uma distância respeitosa. Não tente reatar laços de amizade neste momento: isso pode confundir os sentimentos e gerar ainda mais ruído.

E, por favor, evite discussões ou cenas — especialmente no ambiente profissional. Resolver conflitos com inteligência e fora do expediente é sinal de maturidade. Afinal, lidar com frustrações faz parte da vida adulta.