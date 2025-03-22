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Comportamento

Não seja o problema: a arte de evitar a encrenca

Se você está sempre levantando questões negativas, talvez seja hora de repensar sua postura

Publicado em 22 de Março de 2025 às 14:00

Publicado em 

22 mar 2025 às 14:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Pessoa reclamando / Nervosa / Estresse
O encrenqueiro aponta defeitos e cria atritos Crédito: Leonardo.IA
Você já percebeu que, em qualquer lugar, sempre há alguém insatisfeito com tudo? Aquele tipo que está sempre reclamando, seja no trabalho, nas redes sociais ou em conversas informais. Esse é o "encrenqueiro", a pessoa que encontra um motivo para criticar qualquer situação.
Agora, pense bem: ninguém quer ser a pessoa que gera desconforto. Seja no trabalho, entre amigos ou nas interações cotidianas, é cansativo ser o centro das reclamações. E, se você está sempre levantando questões negativas, talvez seja hora de repensar sua postura. A regra é simples: não seja o problema.

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O encrenqueiro se coloca no centro do caos, apontando defeitos e criando atritos. Ao invés de contribuir com soluções, ele se torna um obstáculo para a harmonia. Isso cria um ambiente tóxico, prejudicando a todos.
Se você percebe esse comportamento em si, é hora de refletir. Mudar a perspectiva pode transformar seu dia a dia e o ambiente ao seu redor. E se sentir tentado a ser o encrenqueiro, busque mais tranquilidade. A vida será mais leve para todos.
Evite se tornar o problema. A verdadeira arte de viver bem está em aprender a lidar com os outros sem criar atritos desnecessários. Seja o agente da paz, e não da confusão.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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