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Atitude

Você sabe receber elogios?

Muitas vezes, a dificuldade de aceitar elogios está ligada a uma crença de que não somos dignos ou merecedores de reconhecimento

Publicado em 01 de Fevereiro de 2025 às 14:00

Publicado em 

01 fev 2025 às 14:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Carinho, abraço, Amizade
Valorize os elogios recebidos Crédito: Pixel-Shot/Shutterstock
É comum, ao ouvir “como você está bonita”, responder com um “imagina, são seus olhos” ou “que roupa elegante” e você diz: “foi baratinha, comprei na liquidação”. Quando alguém diz “sua apresentação foi ótima”, a resposta é muitas vezes “imagina, fiz minha obrigação”.
Se você se identificou com essas respostas, está na hora de refletir. Muitas vezes, a dificuldade de aceitar elogios está ligada a uma crença de que não somos dignos ou merecedores de reconhecimento.
No entanto, precisamos mudar essa atitude. Todos nós merecemos ser reconhecidos pelo nosso valor, esforço e qualidades. A gratidão é a chave. Um simples “obrigada” ou até um “você é muito gentil” já demonstra empatia e confiança. Ao aceitar elogios, estamos reforçando nossa autoestima e criando um ambiente de respeito mútuo.
Valorize os elogios recebidos, pois eles refletem sua capacidade e o impacto positivo que você gera no mundo.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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