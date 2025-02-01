Você sabe receber elogios?

Valorize os elogios recebidos Crédito: Pixel-Shot/Shutterstock

É comum, ao ouvir “como você está bonita”, responder com um “imagina, são seus olhos” ou “que roupa elegante” e você diz: “foi baratinha, comprei na liquidação”. Quando alguém diz “sua apresentação foi ótima”, a resposta é muitas vezes “imagina, fiz minha obrigação”.

Se você se identificou com essas respostas, está na hora de refletir. Muitas vezes, a dificuldade de aceitar elogios está ligada a uma crença de que não somos dignos ou merecedores de reconhecimento.

No entanto, precisamos mudar essa atitude. Todos nós merecemos ser reconhecidos pelo nosso valor, esforço e qualidades. A gratidão é a chave. Um simples “obrigada” ou até um “você é muito gentil” já demonstra empatia e confiança. Ao aceitar elogios, estamos reforçando nossa autoestima e criando um ambiente de respeito mútuo.

Valorize os elogios recebidos, pois eles refletem sua capacidade e o impacto positivo que você gera no mundo.