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Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento

Estande do Boulevard Arbori, que tem 538 unidades de até R$ 1,5 milhão, ficou lotado no primeiro dia de vendas. Residencial faz parte de projeto do novo bairro Parque Nari

Publicado em 25 de Abril de 2026 às 14:39

Públicado em 

25 abr 2026 às 14:39
Metro Quadrado

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Metro Quadrado

Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori.jpeg
Clientes fizeram fila para entrar primeiro no estande de vendas do Boulevard Arbori Divulgação

Por Flávia Martins


No mercado imobiliário, é comum que empreendimentos muito aguardados tenham uma lista de espera. No entanto, quem passou pela Rodovia Cláudio Henrique Laranja (antiga Leste-Oeste), em Vila Velha, na madrugada deste sábado (25), deparou-se com uma cena inusitada.  Desde as 3 horas da manhã já tinha gente na fila, em pé ou sentados em cadeiras de praia em frente ao estande de vendas, para garantir uma unidade no pré-lançamento do condomínio Boulevard Arbori Residence & Resort.


Estande ficou lotado no pré-lançamento do Boulevard Arbori, em Vila Velha
Estande ficou lotado no pré-lançamento do Boulevard Arbori, em Vila Velha Divulgação

No meio da tarde, o empreendimento, uma parceria da Vaz Desenvolvimento Imobiliário com a Portocale, já tinha comercializado 90% das unidades. Ao todo, são 538 lotes, entre 360 e 1.100 metros quadrados, com preços que variam de R$ 600 mil a R$ 1,5 milhão, totalizando um valor Geral de vendas (VGV) de R$ 365 milhões. Inclusive, alguns dos mais caros foram vendidos nas primeiras horas e a expectativa é que 100% seja comercializado ainda no pré-lançamento. Para se ter ideia, no evento mais 1000 pessoas passaram pelo estande de vendas, incluindo cerca de 350 clientes, staff de 250 pessoas e mais de 600 corretores.

Para o presidente da Vaz, Douglas Vaz, o sucesso do pré-lançamento se deve ao fato de que o último empreendimento nesse segmento foi lançado na Grande Vitória há cerca de 15 anos. “Isso mostra que há uma carência por esse tipo de empreendimento de alto padrão, e nós ainda elevamos o padrão em relação ao que tem hoje no mercado. Ele é todo com cabeamento subterrâneo, por exemplo, e está inserido em um bairro que é uma cidade inteligente que estamos criando, o Parque Nari. Nele os moradores terão acesso a todos os serviços, como escola, hospital, shopping a céu aberto, espaço para eventos, hotelaria… Além disso, vamos fazer a recuperação ambiental de toda a área”, pontuou..

Estande ficou lotado no pré-lançamento do Boulevard Arbori, em Vila Velha
Rodrigo Laranja e Douglas Vaz no evento de pré-lançamento do Boulevard Arbori
 Divulgação

O Boulevard Arbori representa 12% do que será construído no Parque Nari, que, segundo Douglas, é um dos maiores projetos urbanisticos do Brasil e terá um VGV total de R$ 8 bilhões. Até o final do ano, um segundo condomínio no mesmo perfil do Boulevard Arbori deve ser lançado no local, com 380 unidades, no entanto já a preços maiores que o atual. Ao todo, o Parque Nari terá cerca de 5 mil terrenos e deve receber, nos próximos 15 anos, mais de 25 mil moradores.


O Boulevard Arbori será construído na antiga Fazenda Rio Marinho, da Família Laranja. O diretor da Portocale, Rodrigo Laranja, ressalta que o condomínio horizontal será o mais próximo dos grandes polos do Estado, inclusive integrando uma rota turística de quem vai para Guarapari ou para a região de montanhas, em Pedra Azul.


“Temos muito orgulho de receber esse empreendimento nesta área tão importante da cidade, que cria um novo eixo de desenvolvimento. É um condomínio completo, que traz uma nova experiência para o Estado e está sendo desenvolvido com um conceito inédito na América Latina, sendo pensado como uma cidade inteligente, um lugar para as pessoas, onde a vida encontra o verde”, ressaltou.


Boulevard Arbori
Projeto do Boulevard Arbori inclui lazer com lagos, spa, espaços para festas e paisagismo, entre outros itens Divulgação/Vaz Empreendimentos


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