Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento

Por Flávia Martins
No mercado imobiliário, é comum que empreendimentos muito aguardados tenham uma lista de espera. No entanto, quem passou pela Rodovia Cláudio Henrique Laranja (antiga Leste-Oeste), em Vila Velha, na madrugada deste sábado (25), deparou-se com uma cena inusitada. Desde as 3 horas da manhã já tinha gente na fila, em pé ou sentados em cadeiras de praia em frente ao estande de vendas, para garantir uma unidade no pré-lançamento do condomínio Boulevard Arbori Residence & Resort.
No meio da tarde, o empreendimento, uma parceria da Vaz Desenvolvimento Imobiliário com a Portocale, já tinha comercializado 90% das unidades. Ao todo, são 538 lotes, entre 360 e 1.100 metros quadrados, com preços que variam de R$ 600 mil a R$ 1,5 milhão, totalizando um valor Geral de vendas (VGV) de R$ 365 milhões. Inclusive, alguns dos mais caros foram vendidos nas primeiras horas e a expectativa é que 100% seja comercializado ainda no pré-lançamento. Para se ter ideia, no evento mais 1000 pessoas passaram pelo estande de vendas, incluindo cerca de 350 clientes, staff de 250 pessoas e mais de 600 corretores.
Para o presidente da Vaz, Douglas Vaz, o sucesso do pré-lançamento se deve ao fato de que o último empreendimento nesse segmento foi lançado na Grande Vitória há cerca de 15 anos. “Isso mostra que há uma carência por esse tipo de empreendimento de alto padrão, e nós ainda elevamos o padrão em relação ao que tem hoje no mercado. Ele é todo com cabeamento subterrâneo, por exemplo, e está inserido em um bairro que é uma cidade inteligente que estamos criando, o Parque Nari. Nele os moradores terão acesso a todos os serviços, como escola, hospital, shopping a céu aberto, espaço para eventos, hotelaria… Além disso, vamos fazer a recuperação ambiental de toda a área”, pontuou..
O Boulevard Arbori representa 12% do que será construído no Parque Nari, que, segundo Douglas, é um dos maiores projetos urbanisticos do Brasil e terá um VGV total de R$ 8 bilhões. Até o final do ano, um segundo condomínio no mesmo perfil do Boulevard Arbori deve ser lançado no local, com 380 unidades, no entanto já a preços maiores que o atual. Ao todo, o Parque Nari terá cerca de 5 mil terrenos e deve receber, nos próximos 15 anos, mais de 25 mil moradores.
O Boulevard Arbori será construído na antiga Fazenda Rio Marinho, da Família Laranja. O diretor da Portocale, Rodrigo Laranja, ressalta que o condomínio horizontal será o mais próximo dos grandes polos do Estado, inclusive integrando uma rota turística de quem vai para Guarapari ou para a região de montanhas, em Pedra Azul.
“Temos muito orgulho de receber esse empreendimento nesta área tão importante da cidade, que cria um novo eixo de desenvolvimento. É um condomínio completo, que traz uma nova experiência para o Estado e está sendo desenvolvido com um conceito inédito na América Latina, sendo pensado como uma cidade inteligente, um lugar para as pessoas, onde a vida encontra o verde”, ressaltou.