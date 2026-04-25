Condomínio de luxo em Vila Velha tem fila no estande e vende 90% dos lotes no pré-lançamento

O Boulevard Arbori representa 12% do que será construído no Parque Nari, que, segundo Douglas, é um dos maiores projetos urbanisticos do Brasil e terá um VGV total de R$ 8 bilhões. Até o final do ano, um segundo condomínio no mesmo perfil do Boulevard Arbori deve ser lançado no local, com 380 unidades, no entanto já a preços maiores que o atual. Ao todo, o Parque Nari terá cerca de 5 mil terrenos e deve receber, nos próximos 15 anos, mais de 25 mil moradores.





O Boulevard Arbori será construído na antiga Fazenda Rio Marinho, da Família Laranja. O diretor da Portocale, Rodrigo Laranja, ressalta que o condomínio horizontal será o mais próximo dos grandes polos do Estado, inclusive integrando uma rota turística de quem vai para Guarapari ou para a região de montanhas, em Pedra Azul.





“Temos muito orgulho de receber esse empreendimento nesta área tão importante da cidade, que cria um novo eixo de desenvolvimento. É um condomínio completo, que traz uma nova experiência para o Estado e está sendo desenvolvido com um conceito inédito na América Latina, sendo pensado como uma cidade inteligente, um lugar para as pessoas, onde a vida encontra o verde”, ressaltou.