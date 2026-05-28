Grand anuncia prédio residencial aos pés do Morro do Moreno, na Praia da Costa

O lançamento, que está localizado na rua Dyonizio Ruy, na Praia da Costa, terá 24 unidades, cada uma com 196,77 m² e quatro suítes. Serão dois apartamentos por andar, com preços que partem dos R$ 4 milhões. Além disso, o Valor Geral de Vendas (VGV) estimado pela construtora é de mais de 107,8 milhões.
Um dos diferenciais do empreendimento é um rooftop no 16º pavimento, a 55m de altura, que irá abrigar toda a área de lazer do prédio e proporcionar uma vista panorâmica do litoral canela-verde. O local vai contar com churrasqueiras, salão gourmet, decks e piscinas para todas as idades.
"O Montê é um tributo a Vila Velha. Não estamos entregando apenas metros quadrados, estamos entregando a melhor cadeira da plateia para assistir ao pôr do sol no Convento e o despertar do Morro do Moreno. É uma casa boutique para quem entende que localização e vista são os únicos luxos que não se pode construir, apenas preservar", afirma o diretor-presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa.
As obras já começaram e o Montê será entregue em novembro de 2028.
Oportunidade
MRV mobiliza diretoria para negociar imóveis diretamente com clientes
Neste final de semana, lideranças da MRV estarão em lojas de todo o país para negociar imóveis diretamente com clientes. Com o objetivo de ampliar as possibilidades de fechamento de negócios para os brasileiros que desejam conquistar a casa própria, a iniciativa contará inclusive com o CEO da construtora, Rafael Menin.
No Espírito Santo, as ações serão realizadas nas lojas de Cariacica e Serra, no sábado, das 9h às 16h, e no domingo, das 9h às 13h. Além das negociações, os clientes terão acesso a condições especiais válidas exclusivamente durante o fim de semana.
A ação faz parte da campanha “Rumo ao Apê MRV”, inspirada no universo do futebol. Durante o período, as lojas também contarão com ativações temáticas e experiências interativas, incluindo dinâmica de chute a gol, brindes e participação nos sorteios nacionais de cartões-presente virtuais no valor de R$ 6 mil promovidos pela construtora.
“Estamos levando nossas lideranças para mais perto dos clientes em um momento importante da decisão de compra. A ideia é tornar as negociações mais dinâmicas e criar uma oportunidade diferenciada para quem deseja conquistar o próprio apartamento”, afirma Menin.
Nazca e Morar são citadas no ranking das melhores empresas para trabalhar no ES
Nesta semana, duas construtoras capixabas foram premiadas com o selo Great Place to Work, iniciativa que certifica empresas que se destacam pelo ambiente de trabalho. Na categoria das pequenas empresas (33 a 99 funcionários), a Nazca ficou classificada em sétimo lugar.
No ranking das médias e grandes empresas, a Morar Construtora foi eleita a 6ª melhor empresa para trabalhar no Estado na categoria de médias.
"Em 1991, a Morar foi a primeira construtora capixaba certificada na ISO 9001. Em 2024, obteve a certificação NDT (Nível de Desempenho Técnico) com a Caixa Econômica Federal, sendo a única do Estado com essa distinção. Ser a 6ª colocada no ranking do GPTW é motivo de alegria mais uma vez. Estes resultados fortalecem o nosso compromisso de ser a empresa mais admirada no mercado imobiliário, gerando valor e onde as pessoas trabalham felizes", afirma Aline Stefanon, presidente da Morar Construtora.