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Luxo em alta

Grand anuncia prédio residencial aos pés do Morro do Moreno, na Praia da Costa

Com unidades a partir dos R$ 4 milhões, o Montê tem previsão de entrega para 2028

Publicado em 28 de Maio de 2026 às 19:06

Públicado em 

28 mai 2026 às 19:06
Metro Quadrado

Colunista

Metro Quadrado

Monthê ficará localizado aos pés do Morro do Moreno, na Praia da Costa
Monthê ficará localizado aos pés do Morro do Moreno, na Praia da Costa Créditos: Divulgação
A região ao redor do Morro do Moreno, uma das mais valorizadas na Praia da Costa, Vila Velha, irá receber mais um empreendimento de alto padrão. Nesta quinta-feira (28), a Grand Construtora anunciou o Montê, residencial que promete vista eterna para outro cartão-postal capixaba: o Convento da Penha. 

O lançamento, que está localizado na rua Dyonizio Ruy, na Praia da Costa, terá 24 unidades, cada uma com 196,77 m² e quatro suítes. Serão dois apartamentos por andar, com preços que partem dos R$ 4 milhões. Além disso, o Valor Geral de Vendas (VGV) estimado pela construtora é de mais de 107,8 milhões. 

Um dos diferenciais do empreendimento é um rooftop no 16º pavimento, a 55m de altura, que irá abrigar toda a área de lazer do prédio e proporcionar uma vista panorâmica do litoral canela-verde. O local vai contar com churrasqueiras, salão gourmet, decks e piscinas para todas as idades.

Perspectiva da vista da área de lazer do Monthê
Perspectiva da vista da área de lazer do Monthê Créditos: Divulgação

"O Montê é um tributo a Vila Velha. Não estamos entregando apenas metros quadrados, estamos entregando a melhor cadeira da plateia para assistir ao pôr do sol no Convento e o despertar do Morro do Moreno. É uma casa boutique para quem entende que localização e vista são os únicos luxos que não se pode construir, apenas preservar", afirma o diretor-presidente da Grand Construtora, Rodrigo Barbosa. 

As obras já começaram e o Montê será entregue em novembro de 2028. 

Oportunidade

MRV mobiliza diretoria para negociar imóveis diretamente com clientes

Neste final de semana, lideranças da MRV estarão em lojas de todo o país para negociar imóveis diretamente com clientes. Com o objetivo de ampliar as possibilidades de fechamento de negócios para os brasileiros que desejam conquistar a casa própria, a iniciativa contará inclusive com o CEO da construtora, Rafael Menin. 


No Espírito Santo, as ações serão realizadas nas lojas de Cariacica e Serra, no sábado, das 9h às 16h, e no domingo, das 9h às 13h. Além das negociações, os clientes terão acesso a condições especiais válidas exclusivamente durante o fim de semana.

 

A ação faz parte da campanha “Rumo ao Apê MRV”, inspirada no universo do futebol. Durante o período, as lojas também contarão com ativações temáticas e experiências interativas, incluindo dinâmica de chute a gol, brindes e participação nos sorteios nacionais de cartões-presente virtuais no valor de R$ 6 mil promovidos pela construtora. 


Estamos levando nossas lideranças para mais perto dos clientes em um momento importante da decisão de compra. A ideia é tornar as negociações mais dinâmicas e criar uma oportunidade diferenciada para quem deseja conquistar o próprio apartamento”, afirma Menin.

Nazca e Morar são citadas no ranking das melhores empresas para trabalhar no ES

Equipe da Morar Construtora celebra a conquista no GPTW
Equipe da Morar Construtora celebra a conquista no GPTW Crédito: Divulgação

Nesta semana, duas construtoras capixabas foram premiadas com o selo Great Place to Work, iniciativa que certifica empresas que se destacam pelo ambiente de trabalho. Na categoria das pequenas empresas (33 a 99 funcionários), a Nazca ficou classificada em sétimo lugar. 

No ranking das médias e grandes empresas, a Morar Construtora foi eleita a 6ª melhor empresa para trabalhar no Estado na categoria de médias. 

Viviane Albani, gerente de marketing, e Meire Fontanella, gerente de RH, receberam em nome da Nazca o prêmio de uma das 10 melhores empresas para se trabalhar no Espírito Santo
Viviane Albani, gerente de marketing, e Meire Fontanella, gerente de RH, receberam em nome da Nazca o prêmio de uma das 10 melhores empresas para se trabalhar no Espírito Santo Créditos: Divulgação

"Em 1991, a Morar foi a primeira construtora capixaba certificada na ISO 9001. Em 2024, obteve a certificação NDT (Nível de Desempenho Técnico) com a Caixa Econômica Federal, sendo a única do Estado com essa distinção. Ser a 6ª colocada no ranking do GPTW é motivo de alegria mais uma vez. Estes resultados fortalecem o nosso compromisso de ser a empresa mais admirada no mercado imobiliário, gerando valor e onde as pessoas trabalham felizes", afirma Aline Stefanon, presidente da Morar Construtora.

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