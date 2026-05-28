Grand anuncia prédio residencial aos pés do Morro do Moreno, na Praia da Costa

Neste final de semana, lideranças da MRV estarão em lojas de todo o país para negociar imóveis diretamente com clientes. Com o objetivo de ampliar as possibilidades de fechamento de negócios para os brasileiros que desejam conquistar a casa própria, a iniciativa contará inclusive com o CEO da construtora, Rafael Menin.





No Espírito Santo, as ações serão realizadas nas lojas de Cariacica e Serra, no sábado, das 9h às 16h, e no domingo, das 9h às 13h. Além das negociações, os clientes terão acesso a condições especiais válidas exclusivamente durante o fim de semana.

A ação faz parte da campanha “Rumo ao Apê MRV”, inspirada no universo do futebol. Durante o período, as lojas também contarão com ativações temáticas e experiências interativas, incluindo dinâmica de chute a gol, brindes e participação nos sorteios nacionais de cartões-presente virtuais no valor de R$ 6 mil promovidos pela construtora.





“Estamos levando nossas lideranças para mais perto dos clientes em um momento importante da decisão de compra. A ideia é tornar as negociações mais dinâmicas e criar uma oportunidade diferenciada para quem deseja conquistar o próprio apartamento”, afirma Menin.