Nova incorporadora anuncia três empreendimentos imobiliários na Grande Vitória

A incorporadora Emec.inc anunciou sua operação independente no mercado imobiliário do Espírito Santo com a confirmação de três novos empreendimentos residenciais na Grande Vitória: dois condomínios verticais em Vitória e um horizontal entre a capital e a Serra.





Um deles está localizado na Praia do Canto, na Rua João da Cruz, endereço em que será lançado um edifício residencial de alto padrão com apartamentos de 4 quartos. Já em Jardim da Penha, o foco é locação de curta temporada, com um empreendimento voltado para o segmento de studios. Este, inclusive, já teve 100% de suas unidades comercializadas de forma antecipada para um grupo fechado de investidores antes do lançamento oficial.





O terceiro projeto anunciado vai estender a operação para o limite entre os bairros Jardim Camburi (Vitória) e Hélio Ferraz (Serra), local em que será construído um condomínio fechado de casas residenciais de alto padrão.