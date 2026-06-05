Nova incorporadora anuncia três empreendimentos imobiliários na Grande Vitória

A incorporadora Emec.inc anunciou sua operação independente no mercado imobiliário do Espírito Santo com a confirmação de três novos empreendimentos residenciais na Grande Vitória: dois condomínios verticais em Vitória e um horizontal entre a capital e a Serra.
Um deles está localizado na Praia do Canto, na Rua João da Cruz, endereço em que será lançado um edifício residencial de alto padrão com apartamentos de 4 quartos. Já em Jardim da Penha, o foco é locação de curta temporada, com um empreendimento voltado para o segmento de studios. Este, inclusive, já teve 100% de suas unidades comercializadas de forma antecipada para um grupo fechado de investidores antes do lançamento oficial.
O terceiro projeto anunciado vai estender a operação para o limite entre os bairros Jardim Camburi (Vitória) e Hélio Ferraz (Serra), local em que será construído um condomínio fechado de casas residenciais de alto padrão.
Novo posicionamento
Os projetos fazem parte da nova empresa, fruto de uma cisão do Grupo Emec e com atuação totalmente independente, e irá focar em desenvolvimento imobiliário. O anúncio foi feito durante reunião de prestação de contas com sócios e investidores.
“Este novo momento reflete nossa capacidade de transformar experiência em inovação e ampliar nossa contribuição para o desenvolvimento no mercado capixaba imobiliário de alto padrão”, afirma o sócio-fundador da Emec.inc, Fábio Saadi Junger.
A reestruturação dos negócios também inclui investimentos na infraestrutura própria da empresa. A diretoria, composta por Junger, Gustavo Prado, Fábio Augusto Junger e Lucyana Junger, apresentou o projeto da nova sede corporativa da Emec.inc. O prédio comercial ocupará um terreno na Enseada do Suá, próximo ao Shopping Vitória. O projeto arquitetônico encontra-se em fase de aprovação junto aos órgãos municipais e o cronograma prevê o início das obras para o ano de 2027.
Short stay
ITA.living atinge metade das unidades vendidas em sete dias
A Javé Construtora comercializou 50% das unidades do residencial ITA.living na primeira semana após o lançamento do empreendimento. Localizado na avenida Saturnino Rangel Mauro, na Praia de Itaparica, Vila Velha, o projeto é voltado para o segmento de imóveis compactos. “O desempenho comercial registrado nos primeiros dias de vendas evidencia a receptividade do mercado à proposta do projeto e ao momento de expansão da Praia de Itaparica, que vem consolidando sua posição como um dos principais polos de desenvolvimento imobiliário do Espírito Santo”, avalia Diego Freire, diretor geral da Javé.
Modernização administrativa e fiscal na participação do Creci-ES em Foz do Iguaçu
O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Espírito Santo (Creci-ES) participou do VI Convensi 2026, em Foz do Iguaçu (PR). O evento, promovido pelo Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci), reuniu os órgãos regionais para discutir modernização institucional, governança, transparência e segurança jurídica no setor imobiliário, por meio de uma programação com cerca de 90 painéis, oficinas e debates técnicos.
A delegação capixaba apresentou soluções tecnológicas direcionadas à modernização administrativa e ao atendimento técnico. Entre as participações ativas da gestão, o presidente do Creci-ES, Manoel Dias, coordenou a oficina de Secretaria. Paralelamente, o diretor-secretário da autarquia, Daniel Cobra de Castro, conduziu a oficina de Procuradoria Fiscal.
“Proporcionar à equipe acesso às práticas mais modernas da administração pública permite transformar conhecimento técnico em benefícios concretos, segurança jurídica e serviços cada vez mais qualificados para a sociedade, para os corretores de imóveis e para as imobiliárias capixabas”, destaca o presidente do Creci-ES, Manoel Dias.
Para corretores
Mercado de locação por temporada é tema de treinamento da by.Re
A CEO da by.Re, Renata Araújo, realizou nesta semana um treinamento técnico voltado para a equipe de corretores da Lopes Imóveis. O encontro teve como foco o segmento de short stay (locação de curta temporada). A capacitação tratou de estratégias de montagem, posicionamento mercadológico e gestão operacional de ativos imobiliários destinados à locação temporária. A by.Re atua na estruturação desses imóveis, desde o desenvolvimento de projetos de arquitetura e interiores voltados à funcionalidade até a gestão direta da hospedagem e atendimento ao usuário.
Mocelin detalha projeto do IRIS@786 ao mercado
A Mocelin Engenharia iniciou as reuniões com corretores de imóveis para apresentar as condições de pré-lançamento e a campanha de vendas do IRIS@786. O novo empreendimento residencial está localizado na rua Aleixo Netto, na Praia do Canto, em Vitória, e entra na fase de captação de parceiros comerciais para a abertura oficial do mercado.
O projeto, em torre única, é composto por 17 unidades com metragens que variam de 73 m² a 234 m², configuradas de duas a cinco suítes. O edifício contempla opções de apartamentos tipo, formato garden e cobertura duplex, além de uma loja comercial no pavimento térreo.