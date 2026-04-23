Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar

Arquitetura, paisagem e uso inteligente dos espaços. Tudo isso integrado em um único projeto arquitetônico que propõe uma rotina mais fluida e conectada ao tempo, espaço e bem-estar. Esse é o objetivo do Boulevard Arbori – Residence e Resort, empreendimento da Vaz Desenvolvimento Imobiliário em parceria com a Portocale, anunciado no início de abril. O evento que marca a fase de pré-lançamento será realizado no estande oficial do projeto, localizado na Rodovia Cláudio Henrique Laranja (Leste-Oeste), no Parque Nari, em Vila Velha, no dia 25 de abril.
Desde que foi apresentado ao mercado, o empreendimento tem atraído visitas constantes e gerado forte engajamento do setor, refletido também em um encontro recente com mais de 500 profissionais do mercado imobiliário, em um evento que reuniu conteúdo, imersão e estratégia comercial.
“Foi uma noite que sintetizou o espírito do projeto. O Boulevard Arbori nasce como um projeto urbano pensado para acompanhar o crescimento da cidade com consistência, integrando infraestrutura, mobilidade e qualidade de vida”, afirma o presidente da Vaz Desenvolvimento Imobiliário, Douglas Vaz.
Entretanto, antes mesmo do pré-lançamento, o Boulevard Arbori já vivia um movimento consistente de aproximação com o público. Desde o dia 8 de abril, o estande do empreendimento está aberto para visitação e apresenta o projeto em profundidade, esclarecendo dúvidas e proporcionando uma experiência completa do que está sendo proposto.
Com funcionamento também aos finais de semana, o espaço conta com uma equipe dedicada a acolher o público e conduzir essa jornada de descoberta, permitindo que os visitantes cheguem ao pré-lançamento já familiarizados com o conceito, diferenciais e oportunidades do empreendimento.
Mais do que um novo condomínio, o Boulevard Arbori – Residence e Resort se apresenta como uma proposta de transformação na forma de viver a cidade. Inserido no Parque Nari, o projeto integra um movimento de expansão planejada de Vila Velha, combinando escala urbana, qualidade de vida e uma visão consistente de futuro.
Viver com mais tempo, espaço e significado
O empreendimento é fruto da parceria com a Portocale e será implantado na antiga Fazenda Rio Marinho.
No centro do projeto, um grande lago organiza a dinâmica do cotidiano, criando áreas de convivência, contemplação e circulação conectadas. A proposta valoriza a experiência de quem vive no lugar: ruas arborizadas, redes elétricas subterrâneas e um desenho urbano que prioriza o pedestre contribuem para uma rotina mais fluida, em que o entorno ganha protagonismo.
Nos espaços de lazer e convivência, o empreendimento reúne ambientes pensados para diferentes momentos do dia, como Wine Lounge, lounge da piscina, spa, áreas esportivas e espaços voltados ao bem-estar, compondo uma estrutura de uso contínuo.
O projeto também incorpora soluções voltadas à sustentabilidade, como o conceito de “cidade esponja”, além de iniciativas de recuperação ambiental e participação da comunidade. Além disso, também está em processo de certificação Fitwel, selo internacional voltado à promoção de saúde e bem-estar, que avalia como os espaços contribuem para a qualidade de vida, o conforto e uma rotina mais equilibrada.