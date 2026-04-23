Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar

Arquitetura, paisagem e uso inteligente dos espaços. Tudo isso integrado em um único projeto arquitetônico que propõe uma rotina mais fluida e conectada ao tempo, espaço e bem-estar. Esse é o objetivo do Boulevard Arbori – Residence e Resort, empreendimento da Vaz Desenvolvimento Imobiliário em parceria com a Portocale, anunciado no início de abril. O evento que marca a fase de pré-lançamento será realizado no estande oficial do projeto, localizado na Rodovia Cláudio Henrique Laranja (Leste-Oeste), no Parque Nari, em Vila Velha, no dia 25 de abril.