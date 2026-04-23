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Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar

Empreendimento da Vaz Desenvolvimento Imobiliário em parceria com a Portocale terá evento especial de pré-lançamento no dia 25 de abril

Publicado em 23 de Abril de 2026 às 12:06

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

23 abr 2026 às 12:06
Boulevard Arbori
Mais do que um novo condomínio, o Boulevard Arbori – Residence e Resort se apresenta como uma proposta de transformação na forma de viver a cidade.
 Divulgação/Vaz Empreendimentos

Arquitetura, paisagem e uso inteligente dos espaços. Tudo isso integrado em um único projeto arquitetônico que propõe uma rotina mais fluida e conectada ao tempo, espaço e bem-estar. Esse é o objetivo do Boulevard Arbori – Residence e Resort, empreendimento da Vaz Desenvolvimento Imobiliário em parceria com a Portocale, anunciado no início de abril. O evento que marca a fase de pré-lançamento será realizado no estande oficial do projeto, localizado na Rodovia Cláudio Henrique Laranja (Leste-Oeste), no Parque Nari, em Vila Velha, no dia 25 de abril.

Desde que foi apresentado ao mercado, o empreendimento tem atraído visitas constantes e gerado forte engajamento do setor, refletido também em um encontro recente com mais de 500 profissionais do mercado imobiliário, em um evento que reuniu conteúdo, imersão e estratégia comercial. 

“Foi uma noite que sintetizou o espírito do projeto. O Boulevard Arbori nasce como um projeto urbano pensado para acompanhar o crescimento da cidade com consistência,  integrando infraestrutura, mobilidade e qualidade de vida”, afirma o presidente da Vaz  Desenvolvimento Imobiliário, Douglas Vaz. 

Entretanto, antes mesmo do pré-lançamento, o Boulevard Arbori já vivia um movimento  consistente de aproximação com o público. Desde o dia 8 de abril, o estande do  empreendimento está aberto para visitação e apresenta o projeto em profundidade, esclarecendo dúvidas e proporcionando uma experiência completa do que está sendo  proposto. 

Com funcionamento também aos finais de semana, o espaço conta com uma equipe  dedicada a acolher o público e conduzir essa jornada de descoberta, permitindo que  os visitantes cheguem ao pré-lançamento já familiarizados com o conceito, diferenciais e oportunidades do empreendimento. 

Mais do que um novo condomínio, o Boulevard Arbori – Residence e Resort se apresenta como uma proposta de transformação na forma de viver a cidade. Inserido  no Parque Nari, o projeto integra um movimento de expansão planejada de Vila Velha, combinando escala urbana, qualidade de vida e uma visão consistente de futuro.

Boulevard Arbori
Projeto reúne arquitetura, paisagem e experiência para propor uma rotina mais fluida, conectada ao tempo, ao espaço e ao bem-estar Divulgação/Vaz Empreendimentos

Viver com mais tempo, espaço e significado 

O empreendimento é fruto da parceria com a Portocale e será implantado na antiga  Fazenda Rio Marinho. 

No centro do projeto, um grande lago organiza a dinâmica  do cotidiano, criando áreas de convivência, contemplação e circulação conectadas.  A proposta valoriza a experiência de quem vive no lugar: ruas arborizadas, redes  elétricas subterrâneas e um desenho urbano que prioriza o pedestre contribuem para  uma rotina mais fluida, em que o entorno ganha protagonismo. 

Nos espaços de lazer e convivência, o empreendimento reúne ambientes pensados para diferentes momentos do dia, como Wine Lounge, lounge da piscina, spa, áreas esportivas e espaços voltados ao bem-estar, compondo uma estrutura de uso contínuo. 

O projeto também incorpora soluções voltadas à sustentabilidade, como o conceito de “cidade esponja”, além de iniciativas de recuperação ambiental e participação da comunidade. Além disso, também está em processo de certificação Fitwel, selo internacional voltado à promoção de saúde e bem-estar, que avalia como os espaços contribuem para a qualidade de vida, o conforto e uma rotina mais equilibrada.

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