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Astrologia

Confira qual é o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril

Reta final do mês traz energia de movimento, leveza e mudanças internas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 25 de Abril de 2026 às 13:54

O Universo pede curiosidade, trocas e evolução aos nativos (Imagem: Siberian Art | Shutterstock)
O Universo pede curiosidade, trocas e evolução aos nativos Crédito: Imagem: Siberian Art | Shutterstock
O fim de abril chega com uma energia de movimento, leveza e muitas mudanças internas. O período pede flexibilidade, abertura para o novo e, principalmente, coragem para pensar diferente. O Universo não quer rigidez agora — ele quer curiosidade, trocas e evolução.
A seguir, confira o conselho do Universo para cada signo neste fim de abril!

Áries

Usar mais a cabeça do que a pressa levará o ariano mais longe (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)
Usar mais a cabeça do que a pressa levará o ariano mais longe Crédito: Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock
Desacelere a impulsividade e pense antes de agir. Nem tudo precisa ser resolvido no calor do momento. O conselho é: utilize mais a cabeça do que a pressa — isso vai te levar mais longe.

Touro

O momento pede pequenas mudanças que poderão abrir portas importantes ao taurino (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)
O momento pede pequenas mudanças que poderão abrir portas importantes ao taurino Crédito: Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock
Saia um pouco da zona de conforto. Você ama estabilidade, mas o momento pede pequenas mudanças que poderão abrir portas importantes. Confie: nem toda mudança é ameaça.

Gêmeos

O geminiano deve direcionar a energia com foco, para não se perder em mil caminhos (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)
O geminiano deve direcionar a energia com foco, para não se perder em mil caminhos Crédito: Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock
Você está em evidência — mas isso também pede responsabilidade com o que fala e decide. O conselho é: direcione sua energia com foco , para não se perder em mil caminhos.

Câncer

O canceriano precisa olhar as situações com mais leveza e racionalidade (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)
O canceriano precisa olhar as situações com mais leveza e racionalidade Crédito: Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock
Nem tudo precisa ser sentido tão profundamente agora. Tente olhar as situações com mais leveza e racionalidade. O conselho é: nem todo silêncio é rejeição.

Leão

Trocas verdadeiras fortalecem o brilho do leonino (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)
Trocas verdadeiras fortalecem o brilho do leonino Crédito: Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock
Abra espaço para ouvir mais e falar menos. Nem sempre você precisa liderar — às vezes, aprender com o outro é o verdadeiro crescimento. O conselho é: trocas verdadeiras fortalecem seu brilho.

Virgem

O excesso de análise do virginiano pode travar o que já está pronto para acontecer (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)
O excesso de análise do virginiano pode travar o que já está pronto para acontecer Crédito: Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock
Pare de querer controlar tudo. A vida não está fora do eixo — ela só está te convidando a confiar mais. O conselho é: o excesso de análise pode travar o que já está pronto para acontecer.

Libra

Agradar todo mundo pode custar a verdade do libriano (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)
Agradar todo mundo pode custar a verdade do libriano Crédito: Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock
Chegou a hora de se posicionar. Evitar conflitos pode estar te afastando de decisões importantes. O conselho é: agradar todo mundo pode custar a sua própria verdade.

Escorpião

A transformação do escorpiano começa quando o nativo para de segurar o que não faz mais sentido (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)
A transformação do escorpiano começa quando o nativo para de segurar o que não faz mais sentido Crédito: Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock
Solte o que você já sabe que não faz mais sentido. Resistir só prolonga processos que já estão pedindo fim. O conselho é: a transformação começa quando você para de segurar.

Sagitário

O sagitariano deve apostar na comunicação clara para evitar mal-entendidos desnecessários (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)
O sagitariano deve apostar na comunicação clara para evitar mal-entendidos desnecessários Crédito: Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock
Preste mais atenção nas suas relações . Nem todo mundo está no mesmo ritmo que você — e tudo bem. O conselho é: comunicação clara evita mal-entendidos desnecessários.

Capricórnio

O capricorniano necessita entender que nem tudo precisa ser tão sério (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)
O capricorniano necessita entender que nem tudo precisa ser tão sério Crédito: Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock
Nem tudo precisa ser tão sério o tempo todo. Abra espaço para leveza, conversas e até mudanças de planos. O conselho é: produtividade também passa por bem-estar.

Aquário

O aquariano pode colocar as ideias em prática (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)
O aquariano pode colocar as ideias em prática Crédito: Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock
Ideias você tem de sobra — agora é hora de colocar em prática. O conselho é: menos teoria, mais ação. O mundo precisa ver o que você pensa.

Peixes

O pisciano pode estar se perdendo em pensamentos ou expectativas (Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock)
O pisciano pode estar se perdendo em pensamentos ou expectativas Crédito: Imagem: Harbacheuskaya | Shutterstock
Volte para o presente. Você pode estar se perdendo em pensamentos ou expectativas. O conselho é: o agora tem mais respostas do que você imagina.

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