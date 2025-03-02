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Óculos escuros: estilo e proteção

Escolher o modelo certo pode transformar qualquer look, do casual ao sofisticado

Publicado em 02 de Março de 2025 às 18:58

Publicado em 

02 mar 2025 às 18:58
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Os óculos escuros vão além da proteção contra os raios UV – são uma verdadeira comprovação de estilo.
Escolher o modelo certo pode transformar qualquer look, do casual ao sofisticado.
Para um visual minimalista, opte por armações finas, como os aviadores.

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Para ousar, as versões oversized ou geométricas são perfeitas. Use-os não só para se proteger, mas para destacar sua personalidade e compor um visual imbatível, seja no dia a dia ou em eventos.
Óculos escuros: a peça-chave para um estilo autêntico e elegante.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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