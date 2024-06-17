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Moda

Descubra o que o formato dos seus óculos diz sobre você

O primeiro ponto a ser definido é o que você gostaria de transmitir. Afinal, cada formato comunica uma mensagem diferente
Maya Meneghelli

Maya Meneghelli

Publicado em 17 de Junho de 2024 às 18:00

O que o formato dos seus óculos diz sobre você
Há diversas opções de armações e lentes de óculos escuros no mercado Crédito: Acervo pessoal
Escolher óculos, que sejam de vista ou de sol sempre é um desafio. Qual melhor cor de armação? Lente preta, marrom ou colorida? Escolho um modelo quadrado ou melhor redondo? Será que o modelo gatinho combina com o formato de meu rosto?
Essas são apenas algumas das perguntas que surgem na saga de encontrar os óculos perfeitos. O primeiro ponto a ser definido é o que você gostaria de transmitir. Saiba que cada formato comunica mensagens diferentes.

Óculos redondo

Os óculos redondos comunicam introspecção e tornam sua imagem mais frágil. São ideais para pessoas perfeccionistas e que não desejam transmitir mensagem de expansividade, eles te ajudam a comunicar confiança.

Óculos gatinho

Os óculos em formato gatinho comunicam expansividade e criatividade. Pessoas comunicativas e ousadas ficam muito bem com esses formatos. São ideais para profissionais que precisam se mostrar acessíveis e próximos dos seus interlocutores.
O que o formato dos seus óculos diz sobre você
O que o formato dos seus óculos diz sobre você Crédito: Acervo pessoal

Óculos retangulares

Já os óculos retangulares, óculos de linhas verticais e horizontais retas comunicam estabilidade e autoridade. Se você acha sua imagem frágil ou ocupa um cargo que precisa de poder e autoridade esses óculos são ideais para você.
O que o formato dos seus óculos diz sobre você
O que o formato dos seus óculos diz sobre você Crédito: Acervo pessoal
O segundo ponto importante a ser observado é a cor da armação.

Armações marcantes e escuras

Se você tem uma beleza mais forte, um semblante autoritário, possui contraste entre a cor da pele, cabelo, sobrancelha ou possui pigmentação na boca, o ideal é escolher armações mais marcantes ou até escuras: preta, vermelha, azul, cinza... Nesse caso óculos claros podem te deixar com semblante pálido ou cansado.

Armações claras

Se a sua beleza é mais delicada, possui pouco contraste entre pele, sobrancelha e cabelo, a sua boca é pouco corada, dê preferência às armações mais claras, nudes, foscas ou peroladas. Armações escuras podem te deixar com semblante autoritário, cansado ou envelhecido.

Peles frias

E finalmente se você está à procura de óculos de sol, as lentes pretas, cinzas ou azuis favorecem quem possui pele fria. As peles frias são as peles rosadas, cabelos em tonalidades acinzentadas e que costumam ficar muito bem vestindo rosas, azuis e prateados.
O que o formato dos seus óculos diz sobre você
O que o formato dos seus óculos diz sobre você Crédito: Acervo pessoal

Peles quentes

As lentes marrons são ótimas para as peles quentes. Pessoas de cabelos acobreados ou dourados e que ficam radiantes quando vestem laranjas, amarelos e dourados.
O que o formato dos seus óculos diz sobre você
O que o formato dos seus óculos diz sobre você Crédito: Acervo pessoal
Com essas informações definidas ficará muito mais fácil encontrar seus óculos perfeitos. Além disso, profissional da ótica pode te ajudar na escolha do tamanho ideal para o formato do seu rosto.

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