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Moda Inverno

5 cortes de cabelo que estarão em alta no inverno

Especialista em visagismo apresenta os looks da estação e te ajuda a escolher a melhor opção para você
Portal Edicase

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Publicado em 08 de Junho de 2024 às 09:00

Imagem Edicase Brasil
Cortes de cabelo curtos, com camadas e franjas estarão em alta no inverno  Crédito: taniavolobueva, Freeman Studio e Kathy Hutchins | Shutterstock
O inverno está chegando e, com ele, novas tendências de cortes de cabelo para aquecer a estação. Ezequiel Blanc, especialista em visagismo e cabeleireiro renomado, compartilha 5 cortes que estarão em alta neste inverno e explica quais são mais indicados para você de acordo com o formato do seu rosto. Confira!

1. Bob Assimétrico

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Bob assimétrico é perfeito para quem deseja um visual ousado Crédito: Imagem: Michelle Aleksa | Shutterstock
O bob assimétrico é uma versão moderna do clássico bob, com uma lateral mais longa que a outra. “Este corte é perfeito para quem deseja um visual ousado e contemporâneo. É ideal para pessoas com rosto oval ou quadrado, pois ajuda a suavizar as linhas do rosto”, diz o profissional.

2. Shaggy Hair

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Shaggy hair é uma ótima opção para cabelos finos, pois adiciona volume Crédito: Imagem: Freeman Studio | Shutterstock
O corte shaggy , com camadas desconectadas e um ar despojado, continua em alta. “É uma ótima opção para cabelos finos, pois adiciona volume e movimento. Quem tem rosto redondo ou em formato de coração pode se beneficiar desse corte, já que ele alonga e afina o rosto”, recomenda Ezequiel Blanc.

3. Franja cortina

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Franja cortina é um corte versátil que emoldura o rosto Crédito: Imagem: ViChizh | Shutterstock
A franja cortina, que é dividida ao meio e emoldura o rosto, volta com tudo neste inverno. “É um corte versátil, que pode ser adaptado para diferentes comprimentos de cabelo. Funciona bem para quase todos os formatos de rosto, especialmente os ovais e triangulares, pois suaviza as feições”, explica o especialista em visagismo.

4. Pixie Cut

Imagem Edicase Brasil
O pixie cut é perfeito para quem busca praticidade e elegância Crédito: Imagem: taniavolobueva | Shutterstock
Um corte curto e estiloso! É perfeito para quem busca praticidade e elegância. “Este corte destaca as feições e é ideal para rostos pequenos ou com traços delicados. É uma excelente escolha para quem tem cabelos grossos, pois reduz o volume e facilita a manutenção”, aconselha o profissional.

5. Longo em Camadas

Imagem Edicase Brasil
Corte longo e com camadas traz movimento e leveza para o cabelo Crédito: Kathy Hutchins | Shutterstock
Para quem prefere manter os fios longos, o corte em camadas é a melhor pedida. “As camadas dão movimento e leveza ao cabelo, evitando que ele fique pesado e sem vida. Funciona bem para todos os tipos de cabelo e é especialmente indicado para quem tem rosto quadrado ou retangular, pois ajuda a suavizar as linhas do rosto”, afirma Ezequiel Blanc.
“Essas tendências trazem opções para todos os estilos e tipos de cabelo, garantindo que cada pessoa possa encontrar um corte que valorize sua beleza natural”, diz Ezequiel Blanc. “O visagismo é fundamental para entender qual corte se adapta melhor às características individuais de cada cliente”, finaliza.

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